El patriotisme “normal” que arriba a Espanya

La Sra. Arrimadas ha afirmat avui al Parlament que el Procés ha despertat entre els espanyols “el patriotisme civil normal”. La comunicació estil Barri Sèsam que practica el seu partit és ideal per distingir entre patriotismes normals (el seu) i anormals (el dels altres). Després ha qualificat el seu patriotisme de “cívic i modern”. Quan parla del cívic suposo que es refereix als feixistes que van trencar els vidres de Catalunya Ràdio el 27 d’octubre de l’any passat. I quan parla del modern es deu referir als cants d’“ ¡A por ellos!” amb què van ser acomiadades les forces de l’ordre destinades a la perillosíssima missió de pegar a catalans pacífics i indefensos l’1 d’octubre, per a les quals Ciutadans ha demanat una medalla. La Sra. Arrimadas ha acabat afirmant que “el nacionalisme i el populisme són l’antítesi d’Europa”. No puc estar-hi més d’acord.