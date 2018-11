4/11: ‘A por ellos’

DEIA AHIR que el judici dels líders independentistes mereixeria obrir-se amb la fórmula “L’Estat contra nosaltres”. Qui seria aquest nosaltres? Certament, no tot Catalunya. Hi ha ciutadans, partits i entitats catalans que estan a la banda de l’Estat i ja els està bé que es jutgi i es condemni els independentistes. Però hi ha un nosaltres per a aquest cas, heterogeni i molt ampli. El judici és contra unes persones concretes. Però és també contra els que vam votar (sí o no) l’1 d’Octubre. És contra els que volien anar a votar i no van poder. És contra els que no volien votar però consideren una barbaritat que l’única resposta de l’Estat a les demandes del sobiranisme sigui la repressió policial i la presó preventiva, sense donar cap oportunitat al diàleg i a les urnes, com al Canadà o la Gran Bretanya. És un judici contra els enemics, però també contra els seus propis tebis, contra els que tenen una altra idea de l’Estat i creuen que hi pot haver diàleg. I això fa un nosaltres de molt gruix, prou majoritari a Catalunya i menys minoritari del que ens diuen a Espanya. És el judici dels que tenen una concepció monolítica de l’Estat contra qualsevol dissidència. L’Estat contra nosaltres. I qui som nosaltres? Som l’ ellos de l’“ A por ellos”.