La postveritat de ‘Noticias Cuatro’

Diumenge un rètol a les notícies del vespre de Cuatro assegurava que hi havia “ Caceroladas y concentraciones de apoyo al Rey” en la seva visita a Barcelona. La frase copulativa els va jugar en contra. Volent explicar una dualitat de manifestacions (la de les cassoles i la dels unionistes promonàrquics) van crear una falsa realitat. A més, com que la imatge que acompanyava el rètol mostrava només els independentistes amb les cassoles, el titular s’acabava convertint, a ulls de l’espectador, en una mentida enorme. És el que ara anomenem postveritat.

El rètol era fals, però la notícia sencera estava explicada correctament. L’enfocament de la notícia de Cuatro insistia, des de l’inici, en la simultaneïtat de dos tipus de manifestacions, la del xivarri de cassoles dels independentistes i la de suport, que van batejar com “ el movimiento de Tabarnia”, que hi havia una mica més enllà. Cuatro no va amagar les protestes ni els independentistes al carrer. Al contrari: els va donar veu en un vídeo en què explicaven per què el rei no era ben rebut. La reportera de Cuatro va informar-ne amb rigor i va quedar claríssim perquè fins i tot va especificar: “ El propio monarca ha podido escuchar los gritos de protesta de esos manifestantes porque se oyen perfectamente desde el interior del Palau de la Música”. L’únic que no va fer bé Cuatro, a part de retolar malament, va ser que en la seva insistència per explicar la simultaneïtat de manifestacions amb interessos oposats, deia que els manifestants unionistes eren en aquell moment a plaça Catalunya però ho il·lustraven amb imatges del matí (i no del vespre) a plaça Espanya.

D’altra banda, dilluns al matí vam viure una altra situació de postveritat a TV3, en aquest cas per desmuntar-la. A Els matins, el presentador Pere Bosch va voler acabar amb un rumor que circulava a través de WhatsApp i xarxes socials: que Lídia Heredia havia estat apartada del programa per culpa del 155, com a represàlia per l’entrevista que va fer a García Albiol. En directe, van contactar amb Heredia per telèfon, perquè ho desmentís i aclarís que està de baixa per lesió. Com que coincidia amb la seva hora de rehabilitació, va ser la seva fisioterapeuta qui, de manera divertida, ho va confirmar.

Les dues situacions televisives són símptoma del moment que estem vivint. Els mitjans de comunicació haurien de ser els controladors de la qualitat democràtica. Però, quan les llibertats democràtiques es deterioren, els espectadors pateixen una enorme desconfiança respecte del que veuen, ja sigui perquè la realitat que els expliquen no és coherent (en el cas de Cuatro) o perquè qualsevol situació de canvi s’interpreta en clau de conspiració (en el cas de rumor de TV3). L’autoritarisme que estem experimentant ens genera inseguretat, perquè sentim que som més vulnerables als enganys.