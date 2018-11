El sacrifici del fanàtic

Al diari una de les feines principals és l'edició de fotografia. El fotoperiodisme a l'ARA és un component imprescindible per entendre com mirem el món i la nostra professió. Les fotografies ocupen tot el diari, però retem homenatge al gènere amb la secció Mirades, que cada dia dedica una doble pàgina a la imatge del dia, triada amb mirada oberta i criteris de màxima excel·lència. Per aquesta raó, pel respecte a les imatges, sempre tenim debat sobre les fotografies de la portada de paper. Hi va haver debat intens la tarda del 17 d'agost del 2017, després de l'atemptat de Barcelona i Cambrils, quan vam decidir evitar les imatges escabroses i vam fer una portada gràfica amb el títol "Sense por". Hi va haver debat recentment quan vam publicar, malgrat la seva duresa, les imatges de la fam que provoca la guerra al Iemen. I també hi va haver debat aquest dijous. Una mediocre imatge policial d'un arsenal reclamava espai pel seu indubtable interès periodístic. L'arsenal de Rubí no es pot menystenir ni atribuir-se a un llop solitari més o menys desequilibrat. Manuel Murillo, vigilant de seguretat i fill de l'últim alcalde franquista de Rubí, afirmava que estava disposat a matar el president Pedro Sánchez per venjar l'exhumació de Franco quaranta-tres anys després de la mort del dictador. El reescalfament no surt gratuït i es necessita amb urgència posar el cervell polític en fred i desconfiar dels que estan disposats a "sacrificar-se". Si no, la ira ens consumirà.