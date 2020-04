61 motius (i una rosa) per no sortir avui al carrer

Cada any, tal dia com avui, aquest article proposa llibres per sortir al carrer a comprar-los. Enguany els comprarem des del confinament (i els comprarem a les llibreries, no a Amazon). I quan per fi puguem tornar a sortir, també ens quedarem a casa –alguna estona, voluntàriament– per llegir llibres com aquests:

A tocar, de Manuel Forcano. Quan el cel embogeix, d'Antoni Vidal Ferrando. Música i pols, de Pere Rovira. Mònica Mir, de Miquel de Palol. Mal pas, de Miquel Bezares. Frontal, d'Odile Arqué. La teva ombra, de Jordi Nopca. Satèl·lits, d'Elisenda Solsona. Cavalcarem tota la nit, de Carlota Gurt. Atrapa la llebre, de Lana Bastasic (traducció de Pau Sanchis Ferrer). Des de fa dos mil anys, de Mihail Sebastian (trad. de Xavier Montoliu Pauli). Boulder, d'Eva Baltasar. Ca la Wenling, de Gemma Ruiz Palà. Qualityland, de Marc-Uwe Kling (trad. de Ramon Farrés). És que abans no érem així, d'Empar Moliner. Guillem, de Núria Cadenes. El triomf de Joan March, d'Antoni Marimon Riutort. Ciutat de Mal, de Jaume C. Pons Alorda. Lítica, de Lucia Pietrelli. El preludi, de William Wordsworth (trad. de Jaume C. Pons Alorda). Balades no pagades, d'Alda Merini (trad. de Nora Albert). Aus de ramat, de Maria Antònia Massanet. L'espai profund, de Lluís Calvo. El món us espera, d'Ignasi Aragay. Nosaltres, qui, de Mireia Calafell. La paraula i el cant, de Jordi Pàmias. Les grans epidèmies modernes, de Salvador Macip. La musa fingida, de Max Besora. Si aquest carrer fos meu, de Stefanie Kremser (trad. de Marina Bornas). Ara he vist passar una mèrlera, de Miquel Àngel Adrover Perelló. Els argonautes, de Maggie Nelson (trad. de Marina Espasa). Ilíada, d'Homer (trad. de Montserrat Ros). Ilíada, d'Homer (trad. de Pau Sabaté). Metal·lúrgia, de Víctor Nubla. Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls. Eugeni Oneguin, d'Aleksandr Puixkin (trad. d'Arnau Barios). L'arxipèlag del gos, de Philippe Claudel (trad. de Jordi Martín Lloret). Política de poder, de Margaret Atwood (trad. de Núria Busquet Molist). La veritable història del llibreter assassí de Barcelona, de Marcel Fité. Mare, d'Ada Castells. Llibre de revelacions, de Laia Llobera. El nus la flor, d'Enric Casasses. Tots els camins, de Joan F. Mira. Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. Les dones a Mallorca. Un llarg trajecte cap als feminismes, de Carme Vidal. La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Incerta glòria, de Joan Sales. Bearn, de Llorenç Villalonga. El mar, de Blai Bonet. El món d'ahir, de Stefan Zweig (trad. de Joan Fontcuberta). Clarissa, de Stefan Zweig (trad. de Joan Fontcuberta). Troncal, d'Esteve Plantada. Els fundadors, de Raül Garrigasaït. Memòria o caos, de Valentí Puig. Severa rosa, de Mireia Vidal-Conte. Ignot, de Manuel Baixauli. Serem Atlàntida, de Joan Benesiu. L'enveja, de Marina Porras Martí. No soc aquí, d'Anna Ballbona. Coratge, de Laura López Granell.

I la rosa, que enguany ens la podem fer de cartró, o fer-la escrita o fer-la secreta. Al cap i a la fi, una rosa és una rosa és una rosa i totes les roses són la rosa, que l'amor s'hi posa.