Es-Satty, un relat que no s'aguanta

El director del CNI, Félix Sanz Roldán, va tardar mesos a donar explicacions sobre l'imam de Ripoll, de qui es va saber que havia estat confident dels serveis d'intel·ligència espanyols a mitjans de novembre de l'any passat. Sanz Roldán no va comparèixer davant la comissió de secrets oficials del Congrés de Diputats fins al 6 de març següent, i ho va fer a porta tancada. Secret d'estat, doncs. Quatre mesos més tard, a mitjans de juliol, TV3, citant fonts d'aquests mateixos serveis d'intel·ligència, emetia la notícia que Abdelbaki es-Satty havia estat avaluat pel CNI com a possible confident, però que finalment va ser descartat perquè no va superar els tests piscològics per poder considerar-lo una font fiable. Ara el sumari judicial documenta tres visites de la Guàrdia Civil i una del CNI a Es-Satty quan era a la presó per tràfic de drogues, entre els anys 2012 i 2014. I deixa clar, a més, que, en el moment de cometre's els atemptats del 17-A, als registres policials l'imam de Ripoll hi apareixia com una persona sense antecedents. Ni detencions, ni empresonament. Per tant, és raonable pensar que algú va voler eliminar aquestes dades, així com el rastre de tot vincle entre es-Satty i la policia i la intel·ligència espanyoles. La mateixa notícia segons la qual es-Satty no hauria superat les proves per ser reclutat com a confident apuntava també que ell en realitat tampoc no hauria estat el veritable cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, sinó que només seria un peó a les ordres d'un veritable i misteriós cervell que residiria “al centre d'Europa”, però no es comentava si la policia tenia cap indici de la seva identitat.

Es tractava d'un delinqüent perillós, considerat com a tal a Bèlgica, i que en canvi va campar a lloure durant anys per Ripoll

Tot plegat, un relat que sembla que vulgui transmetre la sensació de ser complex però que de moment només és contradictori i, mai més ben dit, gens fiable. Tot i que, insistim-hi, el sumari judicial del 17-A sembla esvair alguns dels dubtes que deixa en l'aire: existia una relació entre l'imam, la policia i el CNI, les seves dades policials van ser esborrades i ell va ser el cervell dels atemptats i el responsable de captar i adoctrinar els joves jihadistes de Ripoll. També queda clar que es tractava d'un delinqüent perillós, considerat com a tal a Bèlgica, i que en canvi va campar a lloure durant anys per Ripoll, on tenen tota la raó del món d'estar enfadats. Fa tot l'efecte que la convivència que van tenir amb aquest individu no va ser cap fet casual, sinó el fruit d'una decisió d'algú. Si es-Satty responia de la seva activitat davant d'algun superior, de qui es tractava realment?

Es fa difícil no pensar en el documental 'Les clavegueres d'Interior' i en la seva ampliació, el llibre 'Les clavegueres de l'Estat', i lligar tot allò amb l'ímpetu amb què els que havien de convertir-se en els mitjans del 155 varen sortir a exigir que, després dels atemptats del 17-A, el referèndum català havia de ser anul·lat 'sine die'. Les preguntes es multipliquen. Com aquestes: què en sabia, d'aquest secret d'estat, el PSOE? Què en sap, el govern de Pedro Sánchez?