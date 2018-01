17/1: 100.000 vots

ALGUNS ESTRATEGS del PSOE i del PSC han arribat a la conclusió que els socialistes catalans van perdre cent mil vots, que van anar a Ciutadans, quan Iceta va insinuar la possibilitat d’amnistiar els presos polítics sobiranistes. Aquests diagnòstics mai no són ingenus. ¿Quants vots hauria perdut el PSC, per l’altre costat, si Iceta no hagués dit el que va dir? ¿Quants en va perdre quan el PSOE va desautoritzar aquesta proposta? En política, quan fas un gest agrada als uns i desagrada als altres. Et fa guanyar a un costat i et fa perdre a l’altre. Triar una explicació és triar una solució. Si s’adopta la tesi que el PSC va perdre cent mil vots per ser massa tou contra l’independentisme -oblidant els que potser ha perdut al llarg dels anys per ser massa dur- el que s’està fent és proposar-li que sigui més dur a partir d’ara. I és establir que les bosses de vot contràries a l’independentisme estan en la duresa i en l’hostilitat, no pas en la moderació i el diàleg. És la mateixa lectura que fa la dreta espanyolista: si l’independentisme va guanyar les eleccions no va ser per culpa de la duresa del primer d’octubre, de la repressió subsegüent i del 155, sinó perquè tot això no va ser prou dur. I si aquest és el diagnòstic, calcem-nos.