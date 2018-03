28/3: Els següents a caure

EN EL PROCÉS de demolició de la catalanitat (no ja del sobiranisme, de la catalanitat) que impulsa l’Estat, primer hi ha un escamot polític que assenyala els objectius a abatre i darrere ve la força judicial per dur a terme la voladura. Per tant, ja podem endevinar quins seran els objectius següents a enderrocar, perquè ja els estan assenyalant. En primer lloc, TV3. En segon lloc, el president del Parlament, Roger Torrent. Mentre diumenge al vespre totes les televisions espanyoles feien la seva programació com si no estigués passant res -malgrat ser un dia políticament excepcional també des del punt de vista espanyol-, només TV3 mantenia la funció de servei públic. L’únic lloc on es podia saber que estava passant alguna cosa. I l’audiència catalana ho va premiar, enganxada a TV3. Doncs ara se’ns diu que el que era correcte era ocultar els fets i el que era sectari era explicar-los. Primer pas cap a la demolició d’un dels puntals de la catalanitat. I Roger Torrent també ha estat ja estigmatitzat, pas tradicionalment previ a qualsevol imputació que els passi pel cap. Figura que l’Estat convida el catalanisme a jugar dins del terreny de joc del possibilisme. Però en la pràctica va fent que el terreny de joc sigui cada vegada més minso. Perquè no volen jugar.