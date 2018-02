14/2: Evitar eleccions

SOC OPTIMISTA sobre un pacte d’investidura entre els diferents sectors independentistes: la perspectiva d’anar a unes noves eleccions és dolenta per a tots i cadascun d’ells. Davant d’un mal major, el pacte és el mal menor. Anar a eleccions consagraria una imatge desmobilitzadora d’enfrontament entre sectors. Potser hi hauria transvasaments interns entre les diverses forces, però el perímetre de l’independentisme s’encongiria. En el millor dels casos això en laminaria la legitimitat i en el pitjor posaria en safata als seus adversaris l’accés a les institucions catalanes per via electoral. Contra el mal major de les eleccions, un pacte que, amb alguna renúncia per part de tothom, garanteixi alhora el reconeixement de la legitimitat de Brussel·les i una certa operativitat a Barcelona. Certament, anar a eleccions reforçaria un relat real, que de tan obvi de vegades esdevé invisible: l’acord entre sobiranistes ha esdevingut difícil perquè l’acord natural, fàcil i lògic ha estat bloquejat per l’Estat a través de mecanismes impresentables. Però els efectes positius de desemmascarar aquesta actitud antidemocràtica són a llarg. I les destrosses d’unes noves eleccions amb segons quins resultats serien immediates. I potser irreversibles.