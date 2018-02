10/2: La final

EL BARÇA s’ha classificat per a la final de la Copa del Rei, que jugarà contra el Sevilla, molt probablement a Madrid. És la seva cinquena final de Copa consecutiva. En les anteriors es van produir xiulades al rei i a l’himne espanyols -multiplicades quan el rival era el Bilbao- que van provocar una irritació considerable en el món monàrquic. Fins al punt que l’Estat va voler castigar-les, a posteriori. Però em fa l’efecte que, en aquesta ocasió, les circumstàncies fan que el desig de l’unionisme no sigui tant castigar la xiulada com evitar-la. En un context en què aquests sectors donen per feta la seva victòria i la derrota de l’independentisme, considerarien la persistència de la xiulada una humiliació inacceptable i un dubte sobre la seva victòria, que probablement intentaran evitar de totes les maneres possibles. No és tan fàcil. Per castigar les xiulades ja feia falta forçar molt la legalitat. Per evitar-les, caldria forçar-la encara més, espantar els qui voldrien fer-les o imaginar mesures, convencionals o no, de molt difícil legitimació legal i democràtica. En anys anteriors va haver-hi una xiulada i al cap i a la fi no va tenir més transcendència. Em preocupa on pot arribar ara l’obsessió per evitar-la. Caldrà estar-hi molt atents.