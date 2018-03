10/3: Un article

LLEGEIXO, INDIGNAT, que Jordi Galves va ser cridat a declarar com a investigat per un delicte d’odi, a partir d’un article d’opinió publicat a El Nacional. Un article d’opinió, subratllo. En periodisme, els fets són sagrats i les opinions són lliures. I em sembla delirant que en un sistema que permet constantment la mentida en la informació, en els fets -cosa que sí que em sembla un delicte-, es persegueixi la llibertat en les opinions, a través de conceptes tan gasosos com l’enaltiment del terrorisme o els delictes d’odi (encara que finalment el cas fos arxivat). També em sembla curiós que un cas de censura -o d’invitació a l’autocensura, que ve a ser el mateix- a l’autor d’un article d’opinió provoqui aparentment menys alarma social i fins i tot menys solidaritat gremial que fets semblants en altres àmbits. Potser perquè l’article d’opinió, com el seu nom indica, pren partit, es mulla, es compromet, agrada a uns i desagrada a uns altres. I s’acaba confonent el grau d’acord amb allò que diu l’article amb la reivindicació del seu dret a dir-ho. Alguns dels articles de Jordi Galves m’agraden molt. D’altres no tant. Però això és del tot irrellevant. Per a un periodista mentir és pecat. Opinar en llibertat és un deure. No hi ha dret a perseguir-ho.