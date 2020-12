Augmenten fins a 49 les defuncions a la residència de Tremp a causa del brot de coronavirus

El brot de coronavirus detectat fa tres setmanes a la residència Fiella de Tremp ja suma 49 morts, tres més que dissabte. Segons dades del Departament de Salut, aquest diumenge hi ha 85 residents positius, 13 dels quals estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars, i 41 treballadors amb covid-19. Salut va intervenir el centre el passat 28 de novembre després de detectar una " situació descontrolada", acusació que el patronat de la residència ha negat aquest dissabte a través d'un comunicat. En aquests moments, el centre està gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i funciona com un hospital, amb tres torns de metges i infermeres.