Gerard Sabarich anuncia que es queda al PDECat per "coherència amb els meus principis"

L'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha anunciat que es queda al PDECat i que no farà el pas a Junts per Catalunya, com estan fent diversos càrrecs electes i militants de la formació en les darreres hores. Cal recordar que Sabarich va ser un dels tres alcaldes pirinencs que fa unes setmanes va donar suport al manifest impulsat per la direcció del PDECat, que demanava que el partit no es dissolgués dins de Junts per Catalunya. Els altres dos van ser l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i l'alcalde pedani de Castellbò i vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Antoni Navinés.

En declaracions a l' Ara Pirineus, Sabarich ha explicat que "jo, a nivell personal, no em moc i sóc coherent amb els meus principis, ja que estic molt a gust on estic". Pel que fa a la situació dels militants i càrrecs electes al conjunt del Pallars Sobirà, Sabarich ha deixat clar que no coneix la situació en detall, però creu que "hi haurà gent que transitarà cap a Junts per Catalunya i gent que es quedarà".

En aquest sentit, ha apuntat que "jo he parlat amb alguns militants del Pallars Sobirà que han decidit quedar-se al PDECat i, en canvi, la senadora, Mayte Rivero, i la diputada al Parlament, Imma Gallardo, han decidit marxar a Junts per Catalunya". En tot cas, ha demanat respecte per a les decisions que prengui cadascú. Pel que fa a la renovació del comitè comarcal, després que l'anterior president dimitís, juntament amb la resta de caps comarcals de l'Alt Pirineu i la presidenta veguerial, Sabarich ha apuntat que "caldrà veure com evoluciona tot plegat i veure com fem les reestructuracions". Tot i això, s'ha mostrat convençut que " de gent n'hi haurà, segurament serem menys persones, però continuarem el projecte del PDECat".