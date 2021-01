El 'Moll de la Pobla' comença a prendre forma

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, i l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, han visitat aquest dimecres al matí l'estació de tren d'FGC a la localitat pallaresa i han pogut veure les diferents actuacions que l'Ajuntament ha realitzat per millorar l'entorn de l'estació i potenciar-lo com un punt neuràlgic de la mobilitat al municipi, fomentant l'ús del tren i posant en valor la seva importància en la configuració de les comunicacions del territori.

Les principals actuacions que l'Ajuntament ha realitzat han estat la urbanització de la zona compresa entre l'andana i l'avinguda de l'Estació, i la disposició d'un nou aparcament per a vehicles al costat de l'estació, amb capacitat per 18 cotxes. D'altra banda, també s'ha creat un nou espai divulgatiu i expositiu, anomenat "El Moll de la Pobla", per posar en valor el patrimoni històric ferroviari de la línia del ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur i la seva importància en el desenvolupament de les comarques pirinenques. Amb aquest objectiu, s'han restaurat i col·locat en un lloc accessible tres peces històriques que ja es trobaven a l'estació: dues grues i una aiguada (grua d'aigua). L'objectiu de l'Ajuntament, però, és anar més enllà i aconseguir la cessió de més material ferroviari en desús per tal de crear un espai museogràfic a l'aire lliure dedicat al món del ferrocarril.

Per dur a terme aquestes actuacions, totes dues institucions han arribat a un acord que ha comportat la cessió per part d'FGC a l'Ajuntament de prop de 1.700 m2 de terreny de l'entorn de l'estació que no és necessari per a l'explotació ferroviària: la part de l'antic hangar de l'estació, concretament 69 m2, i els terrenys adjacents, al voltant de 1.600 m2. L'Ajuntament i FGC han indicat que treballaran conjuntament perquè en aquests espais s'hi desenvolupin activitats de promoció cultural, de l'esport i del turisme en benefici del municipi.

L'alcalde de La Pobla de Segur, Marc Baró, ha destacat que l'objectiu d'aquesta actuació és convertir tot l'espai en la "porta d'arribada d'un turisme sostenible que puja a la Pobla amb tren, i condicionar l'entorn en consonància amb la estació per donar valor a una zona que presentava una imatge molt degradada". Per la seva part, el president d'FGC, Ricard Font, ha apuntat que "amb la millora de l'entorn de l'estació de la Pobla hem aconseguit dues coses. D'una banda, contribuir al desenvolupament del territori, ja que volem facilitar la generació d'oportunitats i col·laborar en l'activació i promoció dels actius turístics, econòmics i culturals de les zones per on passen els trens d'FGC. I d'altra banda, amb la creació de l'espai del Moll de la Pobla, reforcem la nostra voluntat de posar en valor el patrimoni ferroviari a través de la restauració i la posterior exposició en llocs accessibles per a la ciutadania".