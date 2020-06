Els productors de l'entorn del Parc Natural de l'Alt Pirineu s'associen per vendre conjuntament

Una trentena de productors agroalimentaris ubicats a l'entorn del Parc Natural de l'Alt Pirineu, a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i de l'Alt Urgell, han creat una associació per vendre els seus aliments de forma conjunta i explorar noves vies de comercialització i promoció. A l'entitat hi ha representants dedicats al sector de la carn, els formatges, el vi i la cervesa o a l'elaboració de pastes, entre d'altres, la gran majoria dels quals han anat participant en la campanya 'Del Parc al plat'. Aquesta iniciativa, sorgida arran de la crisi de la Covid-19, ha permès distribuir més de 1.300 cistelles de producte en deu setmanes i és per això que, davant de l'èxit assolit, s'ha volgut donar-li continuïtat a través d'aquesta nova entitat.

El president de l'associació de productors del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Josep Maria Rabasa, ha explicat que la situació d'emergència sanitària s'ha convertit en una "oportunitat" per al sector de cara a organitzar-se i treballar en xarxa per dinamitzar el teixit del petit productor i buscar noves línies de comercialització. En aquest sentit, ha destacat que la iniciativa 'Del Parc al plat', impulsada des de l'espai natural, ha servit de "motor" per continuar desenvolupant-la i convertir-la en una eina de dinamització del territori.

Per la seva banda, el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, veu important apostar per la producció local, ja que aquesta implica fer costat a "activitats de ramaderia extensiva que ajuden a conservar una sèrie d'hàbitats, prats i pastures que són molt importants per la biodiversitat i el paisatge". A més, ha remarcat que el consumidor d'aquest tipus d'aliments "valora molt que el producte estigui fet en un espai natural protegit", amb la qual cosa ha animat al fet que les persones que es dediquen a aquest sector s'aixopluguin en aquest marc.

La campanya 'Del Parc al Plat', en la qual hi han participat un grup de productors agroalimentaris i que compta amb el suport del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri de Cardós, tenia com a principal objectiu fer front a les dificultats de venda derivades de la crisi de la Covid-19. De fet, l'acció es va gestar arran de la cancel·lació de la IX Fira d'Arrós de Cardós, amb la voluntat de donar sortida a l'excedent de producte derivat del tancament dels circuits de comercialització habituals.

El que inicialment va néixer per donar resposta a una necessitat concreta i puntual, però, ha acabat per agafar forma d'associació sòlida amb voluntat de tenir una permanència en el temps. L'entitat continuarà fent servir el nom 'Del Parc al plat' per a promocionar-se i oferirà els seus productes mitjançant el web www.delparcalplat.cat. Les comandes es podran recollir a les instal·lacions de la formatgeria del Tros de Sort o s'enviaran a domicili com fins ara. Així, es pot escollir entre set cistelles diferents, dues de les quals vegetarianes.