Puigcerdà comença a pagar 1.000 euros als establiments afectats per les restriccions

L'Ajuntament de Puigcerdà ha començat aquesta setmana a fer els primers pagaments de la convocatòria d'ajuts per a diversos sectors d'activitat econòmica afectats per les restriccions decretades per contenir la pandèmia del covid-19. Cal dir que es tracta d'una ajuda que ja s'havia previst abans del confinament comarcal i el tancament de diversos establiments i, de fet, es podia sol·licitar entre el 2 i el 23 de desembre. En total, el Consistori té previst destinar-hi uns 400.000 euros, que es repartiran en forma d'ajudes de 1.000 euros per establiment.

Aquestes ajudes van destinades a empreses i autònoms que tinguin un establiment al municipi dels següents sectors d'activitat econòmica: establiments de comerç minorista/comerç al detall, amb una superfície de venda al públic inferior als 500 metres quadrats; hotels, hostals, fondes, pensions, albergs, càmpings, establiments d'apartaments turístics i de turisme rural; restaurants, bars, bars-restaurants, cafès i anàlegs; centres d'estètica i bellesa, de massatges i de teràpies, perruqueries i barberies: discoteques, pubs, bars musicals, sales de bingo i de joc; cinemes, teatres i establiments/activitats culturals; establiments esportius, gimnasos i instal·lacions esportives; agències de viatges i empreses de serveis turístics; centres i acadèmies d'ensenyament privat; i empreses de transport de viatgers i taxistes.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha informat que està tramitant les diferents sol·licituds presentades i verificant les dades dels possibles beneficiaris amb l'objectiu d'agilitzar al màxim els pagaments.