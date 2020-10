Solé vol convertir el Pirineu en una macro àrea europea referent en temes de cooperació transfronterera

En el marc del Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha apostat per convertir el Pirineu en una macro àrea de referència europea de cooperació transfronterera. El conseller també ha parlat de la necessitat de r eivindicar els trets distintius dels territoris que tenen la doble condició: ser transfronterers i de muntanya. El conseller ha dit que la CTP necessita un model de recuperació centrat en el benestar de la ciutadania i ha reivindicat les característiques socials, culturals, lingüístiques i econòmiques dels diferents territoris veïns.

Solé ha recordat que al darrer plenari del Comitè de les Regions va demanar un major protagonisme territorial en el Pla de Recuperació europeu i ha reiterat la necessitat que les regions europees tinguin un paper actiu en la concreció del fons europeu per la recuperació, per poder-hi compartir les seves problemàtiques i propostes específiques. Solé ha dit que és imprescindible incorporar la veu de "l'expertesa" dels governs més propers a la ciutadania en les polítiques europees.

El conseller ha destacat que cal ser "un actor decisiu" en l'impuls de les polítiques de reactivació econòmica i social després del revés del covid-19. I també en la lluita contra el canvi climàtic i en la transformació digital. Segons Solé, la nova realitat ha de servir per donar "l'impuls definitiu que porti cap a un model verd, digital, socialment just i resilient, emmarcat en els paràmetres de l'Agenda 2030".

Al Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus, també hi ha participat el secretari d'Estat d'Afers Europeus del Govern d'Andorra, Landry Riba, que ha parlat de la condició d'estat d'Andorra amb una economia altament depenent de la frontera i dels fluxos comercials. En aquest sentit, ha deixat palès que les restriccions a la mobilitat que acorden els països veïns poden tenir conseqüències "negatives directes i molt significatives" per l'economia andorrana. Per Riba el veritable repte és "anticipar i mitigar" aquests efectes en un moment en què "la incertesa predomina".

La CTP és un consorci interregional de cooperació transfronterera format pels governs de Catalunya, el País Basc, Navarra, Aragó, el Principat d'Andorra i les regions franceses de Nova Aquitània i d'Occitània. L'objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se en les seves fortaleses. La CTP busca afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc, trobar solucions conjuntes als problemes comuns i posar en marxa accions transfrontereres. El Consell Plenari és la reunió anual dels i les presidentes dels territoris de la CTP.