Tremp tanca de nou equipaments i parcs per la complicada situació sanitària

L' Ajuntament de Tremp, amb l'acord tant del govern com de l'oposició, ha acordat prendre un seguit de mesures addicionals per frenar el brot de covid-19 que afecta el municipi. Des del consistori han indicat que, de mitjans de novembre, la situació epidemiològica de la ciutat de Tremp és complicada. A banda del brot detectat a la residència Fiella, les dades de contagis entre la població són dolentes.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Tremp ha decidit que a partir d'aquest dimecres 2 de desembre i fins al 14 de desembre es reprendran les classes telemàtiques a l'Escola Municipal de Música, és a dir que se suspenen les que es feien de forma presencial. També se suspenen o s'ajornen les activitats previstes a l'Espai Cultural La Lira, es tanquen els equipaments esportius, se suspenen els entrenaments i les activitats d'esport guiat (tot i que algunes es reprendran de forma telemàtica), es clausuren els parcs infantils i la biblioteca pública Maria Barbal tornarà a oferir només servei de préstec.

Des de l'Ajuntament han remarcat que "aquestes mesures es prenen, no perquè els equipaments o serveis siguin focus de contagi, sinó perquè cal evitar en tot moment la mobilitat i les trobades entre persones". Així mateix l'alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha fet una crida a la consciència col·lectiva demanant que "no feu reunions innecessàries, intenteu consumir als bars i restaurants per emportar, empreses trempolines faciliteu el teletreball o els torns, participeu del cribratge poblacional per a detectar casos. Posem-hi tothom de la nostra part".

Recordem que aquest dilluns s'ha iniciat un cribratge poblacional voluntari i gratuït a diverses poblacions de l'Alt Pirineu, entre elles Tremp. En aquest cas, es fa al pavelló del Casal i s'està fent una crida a la ciutadania perquè hi participi, especialment els més joves. Pel que fa al brot a la residència Fiella, des de Salut han indicat que a hores d'ara hi ha 113 residents i 31 professionals positius.