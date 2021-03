FGC preveu finalitzar la setmana vinent l'arranjament del tram afectat de la línia de la Pobla

La Pobla de SegurContinuen els treballs per recuperar el servei de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur. Aquest divendres els equips de manteniment i infraestructura de FGC han retirat el tren accidentat, que ja es troba als tallers de l'estació del Pla de Vilanoveta, a Lleida, i també s'han iniciat les feines d'arranjament i neteja de la via, a més de continuar amb la feina d'estabilització de la cota 100 del talús i la neteja de tota la pedra caiguda. Tal com informa l'ACN, des d'FGC confien que durant la pròxima setmana la via quedarà operativa i el talús net, protegit amb noves malles i monitoritzat amb sensors per evitar nous accidents. Així mateix, esperen poder anunciar la data de recuperació del servei el dilluns dia 29 de març.

La valoració tècnica ha determinat que en l'esllavissada es van desprendre 1.000 metres cúbics de pedra de la muntanya. El xoc d'un dels trens de la línia amb les roques es va produir el divendres 12 de març després de les sis del matí i no va provocar ferits. En aquell moment al tren només hi havia el maquinista i un passatger.