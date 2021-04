Futurs Emprenedors Rurals tradueix a l'aranès els relats d'empreses de la Catalunya Rural

Vielha e MijaranEls materials didàctics del projecte Futurs Emprenedors Rurals (FER) ja es poden treballar tots en aranès. Els blocs 1 i 2 'Quina bona idea' i 'Els reptes de FER' ja estaven disponibles en aranès i, recentment, s'ha acabat la traducció del bloc 3 'Històries d'empreses de la Catalunya Rural', tal com informa l'ACN. Aquest tercer bloc conté 21 històries reals d'iniciatives empresarials exitoses de territoris rurals. La col·laboració del Conselh Generau d'Aran ha fet possible la traducció dels materials per tal que les escoles que ho desitgin puguin treballar el projecte en llengua aranesa. Actualment, els materials del projecte estan disponibles en català, castellà, aranès, estonià i anglès.

El projecte FER (Futurs Emprenedors Rurals) es va posar en marxa l'any 2016 per fomentar les vocacions emprenedores entre l'alumnat de 5è i 6è d'Educació Primària de les escoles ubicades en territoris rurals. Entre els seus objectius, el projecte pretén despertar el talent emprenedor entre els infants; facilitar la cerca d'oportunitats i aprofitament de recursos del món rural; difondre la cultura emprenedora a les escoles i incorporar valors relacionats amb l'emprenedoria; fomentar el treball en equip, el debat i les relacions, i introduir de forma bàsica la cultura financera a les escoles.

El projecte FER proporciona a les escoles material didàctic per a l'alumnat i la guia de mestre. Durant tot el curs escolar, s'ofereix assessorament mitjançant un grup de treball en línia coordinat en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera. El projecte està coordinat pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord i finançat pel fons FEADER i pel Departament d'Agricultura.