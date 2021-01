La nevada provoca incidències al Pallars Jussà i hi obliga a suspendre el transport escolar

El pas de la borrasca Filomena ha acabat afectant a totes les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i provocant diverses incidències, sobretot al Pallars Jussà. Poblacions de cotes mitjanes i baixes de la comarca han acumulat més de 30 centímetres de neu al llarg de l'episodi i, en alguns casos, això ha provocat alguns incidents. Una de les conseqüències de la nevada ha estat que aquest dilluns s'ha decidit suspendre el transport escolar a tota la comarca. D'altra banda, a Isona, els Bombers han informat que han hagut de treballar per retirar les grans acumulacions de neu de la teulada d'una granja. De fet, una part ja havia cedit.

Retirada de la neu acumulada al sostre d'una granja d'Isona i Conca Dellà aquesta tarda. Hem treballat amb 5 dotacions #bomberscat en aquesta instal·lació (on ha cedit part de la teulada de fibra de vidre) i en un altre magatzem proper. pic.twitter.com/D5UOPMBFZY — Bombers (@bomberscat) January 10, 2021

També han hagut d'actuar a la C-13, prop de Cellers, al municipi de Castell de Mur, on el pes de la neu ha fet que un arbre caigués i atrapés a un cotxe.

Treballs durant la retirada de l'arbre que ha caigut a sobre d'un vehicle, sense causar ferits, a la C-13 a Castell de Mur. https://t.co/XymbREOwfe pic.twitter.com/wnAZDIJ1Sg — Bombers (@bomberscat) January 10, 2021

La nevada també ha provocat alguns talls en el subministrament elèctric i telefònic. En aquest sentit, des de l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà han alertat aquest diumenge al migdia d'una fallada general de la telefonia fixa. Les acumulacions de neu als arbres també han dut a l'Ajuntament de Tremp a tancar el parc del Pinell per evitar accidents amb les caigudes de branques. Des del consistori de la capital del Pallars Jussà també han optat per suspendre el mercat d'aquest dilluns i han demanat col·laboració a la ciutadania per retirar la neu dels seus trams de carrer.