El sector literari pirinenc reivindica la cultura a Organyà

Organyà, a l'Alt Urgell, es troba en plena celebració de la 24a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, dedicada a donar visibilitat a les novetats literàries i autors de muntanya. Es tracta d'una de les poques fires de llibres que es mantenen enguany pel context de la covid-19. De fet, l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, ha admès que es va estar a punt de suspendre l'edició, però al final es va decidir tirar-la endavant en una aposta per la cultura. S'han aplicat mesures de prevenció i s'ha adaptat el format, suprimint els actes que es feien en espais tancats i els que aplegaven un major nombre de persones. En total, hi participen 17 editorials i llibreries amb estand propi i una trentena d'autors hi presenten les seves novetats literàries.

L'organització del certament ha explicat que van valorar l'opció de suspendre l'edició d'enguany davant l'augment de casos de covid-19 a la Seu d'Urgell. Finalment però, la millora de la situació a l'Alt Urgell i els ànims per part del departament de Cultura els van portar a celebrar la 24a edició. "El més fàcil era no fer-la però com a poble de les Homilies d'Organyà, i que sempre hem apostat fort per la cultura i la fira vam valorar de fer-la", ha explicat l'alcalde del municipi, Celestí Vilà.

El president de l'associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, assegura que la fira és una bona ocasió perquè la gent "torni a sortir al carrer a mirar llibres" i per contribuir a fer que el sector comenci a recuperar la seva activitat després d'un confinament que ha estat molt dur.

En aquest sentit, Xavier Cortadellas, d'Edicions Sidillà, valora "moltíssim" que la fira hagi tirat endavant i es mostra crític amb els organitzadors que opten per suspendre les fires de llibres en lloc de "reconvertir-les amb totes les mesures de seguretat". "Hem d'aprendre a conviure amb el covid, malauradament, i les fires són importants perquè tenim contacte directe amb els lectors i podem ensenyar tot l'estoc", ha afirmat Cortadellas que assegura que la gent "té ganes de cultura".

Tot i la situació actual, el president de l'associació de Llibre del Pirineu recorda que l'objectiu de la fira és el de sempre, " donar visibilitat al llibre del Pirineu". De fet, Domenjó ha explicat que cada vegada es publiquen més llibres amb temàtica pirinenca. Prova d'això, diu, són les prop de seixanta novetats editorials que han sortit en l'últim any. "Això demostra la bona salut de la literatura pirinenca però necessitem aparadors on la gent pugui veure aquests llibres i conèixer els autors", ha afegit.

En el marc de la fira també hi ha els premis literaris Homilies d'Organyà, els quals han rebut enguany 277 originals, la xifra més alta fins a la data. "El confinament s'ha notat, ha portat més gent a quedar-se a casa i escriure", ha explicat Domenjó. Per contra, el tancament de les escoles ha comportat la baixada de participants en la categoria infantil.

Edició amb mesures de seguretat

En total, el carrer Major d'Organyà acull 17 editorials i llibreries amb parada pròpia, mentre a l'escenari instal·lat a la plaça Major s'hi fan les presentacions de les novetats literàries que enguany compten amb la participació d'una trentena d'autors. Com a novetat, tots els actes es fan a l'aire lliure i poden seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de la localitat.

En canvi, les limitacions derivades de la pandèmia han portat a l'organització a suspendre aquells actes que aplegaven un major nombre de públic, com l'esmorzar popular o les visites guiades. També és el cas de la Carrerada de llibres, una lectura simultània que es fa a peu de la C-14 al seu pas per Organyà.

Així, els estands s'han situat a una distància mínima de tres metres i només s'atenen quatre persones alhora. Els visitants s'han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la sortida de la fira, abans i després de fullejar els llibres i als accessos als espais dels actes. Així mateix, a la plaça major s'ha limitat l'aforament a un màxim de 140 persones, totes assegudes i mantenint la distància de seguretat, i al carrer Major hi poden accedir 130 persones com a màxim. La fira acabarà aquest diumenge al migdia.