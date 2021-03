Natura Llibres apropa l'exploració antàrtica a la Vall Ferrera

AlinsLa nova llibreria d'Alins, Natura Llibres, ja ha començat el cicle d'activitats amb el que vol ajudar a dinamitzar culturalment la Vall Ferrera. Justament aquest passat cap de setmana s'hi ha desplaçat qui va ser cap de la Base antàrtica espanyola, Javier Cacho, i l'explorador Albert Bosch per parlar de com s'explorava a principis del segle XX i com s'explora en l'actualitat. Aquest pròxim dissabte, mentrestant, la Vall Ferrera acollirà a dues científiques que també han estat treballant sobre qüestions relacionades amb el canvi climàtic a l'Antàrtida, Marta Masdeu i Pau Cortés.

La responsable de Natura Llibres, Meritxell Álvarez, explica que "la idea és anar fent activitats per tal que la llibreria sigui un punt de trobada cultural de la vall". En aquest sentit, de cara a l'abril ja té programada una primera sessió del club de lectura, on el mateix Pep Coll comentarà Dos taüts negres i dos de blancs. "Al final, farem una mica el que ens demani la gent, la idea és que els integrants del club de lectura triïn els llibres que volen llegir i quins autors volen que mirem de portar", afegeix Àlvarez.

En aquest sentit, Álvarez deixa clar que el seu objectiu és ajudar a dinamitzar culturalment la Vall Ferrera i oferir un servei públic als seus veïns i veïnes, ja que, tot i estar especialitzada en literatura de muntanya i natura, si algú li demana un llibre de qualsevol altra temàtica li fa arribar a la vall en només 48 hores. "Jo sobretot penso en donar servei a la gent d'aquí, en fer un servei públic, no només pensar en el turisme. De fet, la gent d'aquí té prioritat per apuntar-se a les activitats", afegeix.

Álvarez assegura que la rebuda per part de la gent d'Alins ha estat molt bona: "la veritat és que estan molt contents que vingui algú al poble, que s'hi quedi tot l'any i que monti un negoci que no sigui un bar o un hotel, que d'això ja en tenim, sinó una llibreria, ja que la gent ho necessitava en aquesta vall, perquè sinó ja te n'has d'anar cap a la Pobla de Segur o cap a Tremp per trobar-te llibreries decents". De fet, quan va dir a la seva mare que deixava Madrid per obrir una llibreria a Alins -a la que havia sigut la cort de casa de la seva àvia- li va dir que no hi entenia de negocis, però ara "està molt sorpresa de la bona rebuda que ha tingut la llibreria". Un espai on també hi fa de cafeteria i hi ven productes del territori i que, algunes tardes es converteix en punt de trobada i tertúlia de veïns i veïnes del poble.

El primer Sant Jordi

Un cop iniciat el cicle d'activitats culturals que fins ara el covid-19 no li havia permès engegar, Álvarez es comença a centrar ara en Sant Jordi. "No tinc ni idea de com anirà, perquè serà el primer que visc i vaig totalment despistada de les vendes que pot haver-hi, si seran més o no... Sí que és cert que alguns clients ja em van dient que els guardi algun llibre, però bé, ja veurem com anirà. Per part meva, amb molta il·lusió", conclou.