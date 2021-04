Dos parcs pirinencs opten a ser reconeguts com a destins de turisme sostenible

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró han acordat iniciar el procés per adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix Espais Naturals Protegits de 38 països europeus. EUROPARC és l'entitat gestora que concedeix l'adhesió a la CETS als espais protegits, en els quals verifica que hi ha un compromís per aplicar els principis del turisme sostenible.

Aquest és un mètode i un compromís voluntari; la CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les entitats i empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada. L'objectiu és augmentar el coneixement sobre l'espai protegit i donar suport a la seva preservació, al mateix temps que es treballa per millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística dels espais protegits i la seva àrea d'influència, tenint presents les necessitats de l'entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.

Actualment, tots dos parcs naturals preveuen constituir aviat cadascú un grup de treball i un fòrum, que durant aquest 2021 definirà l'àmbit d'actuació de la CETS i treballarà amb l'elaboració d'una diagnosi del patrimoni natural, històric i cultural. També s'avaluarà aspectes com la infraestructura de turisme existent, els visitants actuals i els mercats de futur potencial, així com els efectes sobre el medi ambient, l'economia i les comunitats locals, entre altres.

Tot plegat, servirà per dissenyar un Pla estratègic i un pla d'acció per al foment i la gestió del turisme sostenible per presentar a finals del 2022 formalment a EUROPARC la candidatura dels dos parcs a la CETS. A partir d'aquí, s'inicia l'auditoria i la certificació per part d'Europarc i el començament de l'execució del Pla d'acció. Es preveu que aquesta fase es pugui desenvolupar a partir del 2023.

L'any 2024 es preveu que les empreses turístiques també puguin sol·licitar la seva adhesió a nivell voluntari i individual. Les empreses adherides disposaran d'eines útils per la seva sostenibilitat, així com suport tècnic, promoció en xarxa i una certificació de màxim prestigi internacional. Els espais naturals protegits, empreses adherides i operadors turístics acreditats amb la Carta s'incorporen a la Xarxa de Destinacions Sostenibles, la xarxa europea més gran i antiga de la seva classe. La CETS ha esdevingut per experiència la millor fórmula de cooperació perquè els diferents agents del territori d'un parc treballin plegats amb la finalitat de millorar la conservació del seu llegat natural i cultural i el turisme sostenible i de qualitat.