Romero vol "posar el Pirineu a l'agenda política" i que recuperi serveis

TrempLa cap de l'oposició a l'Ajuntament de Tremp i des d'aquest diumenge a la nit diputada electa del PSC a la circumscripció de Lleida, Sílvia Romero, s'ha compromès a treballar des del Parlament per "posar el Pirineu a l'agenda política". En aquest sentit, ha lamentat que "portem molts anys silenciats, sense veu, i cal avançar en infraestructures, en comunicacions i telecomunicacions, cuidar el medi rural, tant a nivell de medi ambient, com a nivell agrari i ramader, i cal crear feina, especialment per al jovent, perquè pugui seguir arrelat al territori".

Romero també ha assenyalat que "per avançar, hem de recuperar les polítiques que en el seu moment van permetre desplegar uns serveis bàsics al Pirineu, però que els últims anys han quedat aturats i desmantellats".

Pel que fa a la relació amb els altres diputats pirinencs, ha indicat que "sempre he cregut que la figura del diputat territorial, que és molt vigent en altres països, és una proposta molt interessant". En aquest sentit, ha indicat que "hem de ser capaços de veure quina és la realitat, quines solucions cal aplicar i anar tots a l'una". També ha recordat que "fa 40 anys que no tenim cap diputat de Tremp al Parlament, ara afortunadament n'hem entrat dos i jo em comprometo a treballar i a lluitar perquè tinguem veu i puguem trobar solucions als nostres problemes".