Detectats dos casos de triquinosi en carn de caça procedent de l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellEl Departament de Salut de la Generalitat ha notificat la detecció de dos casos positius de triquinosi en carn d'animals de caça silvestre procedent de l'Alt Urgell. Tal com ha informat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, es tracta de carn de dos exemplars de porc senglar abatuts en sengles terrenys cinegètics dels termes municipals de Montferrer i Castellbò i de Coll de Nargó. Les notificacions provenen d'un establiment de manipulació de caça ubicat a Andalusia.

Atès que l'existència d'animals infestats suposa un risc de transmissió de la triquinosi dels animals a les persones, el Departament de Salut insta a evitar el consum de carn no controlada sanitàriament. La transmissió de la malaltia es pot produir també a través d'altres animals que hagin consumit carn de porc senglar infestada, com seria el cas de gossos, guineus, rates o ratolins, entre altres.

El Departament de Salut recorda que les carns de porc senglar distribuïdes pels circuits comercials, inclosos els restaurants i el comerç detallista, s'han d'haver obtingut necessàriament en establiments de manipulació de caça autoritzats i inscrits al Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Pel que fa a l'autoconsum que en puguin fer els mateixos caçadors, cal que prèviament els animals abatuts siguin sotmesos a una inspecció veterinària post mortem i, en especial, a un control de triquines.

El Departament de Salut adverteix també que la congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina i que, per tant, no pot substituir l'anàlisi per detectar la presència del paràsit. L'alerta del Departament va especialment adreçada als gremis de restauració i d'establiments detallistes i a les agrupacions de caçadors, a més dels consumidors en general.