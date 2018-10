L'AMI impulsa una moció perquè els plens dels ajuntaments catalans demanin l'abolició de la monarquia espanyola

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha acordat convertir la resolució del Parlament que demana l'abolició de la monarquia en una moció perquè els plens dels ajuntaments catalans també se sumin a aquesta petició. Ho ha anunciat el president de l'entitat, Josep Maria Cervera, després del comitè executiu de l'AMI que s'ha celebrat Sant Celoni aquest divendres.

Josep Maria Cervera, ha explicat que l'objectiu de la moció que l'AMI vol fer arribar als ajuntaments catalans és "denunciar el fet antidemocràtic d'aquesta monarquia anacrònica i la necessitat d'abolir-la". Cervera ha explicat que el text serà una adaptació de la resolució que el Parlament va aprovar l'11 d'octubre, que, a banda de demanar la supressió de la monarquia, també condemnava el posicionament del rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte català.

La reunió del comitè executiu de l'AMI també ha servit per acordar celebrar una executiva conjunta amb l'ACM per convocar una jornada del món municipalista per mostrar la "unitat" general per tirar endavant la República. "Volem trobar-nos tots els alcaldes i posar en comú tot el que sentim", ha comentat Cervera, que ha indicat que la voluntat de l'ens és "refermar la il·lusió i la força del món municipalista per tirar endavant la República i mostrar el posicionament unitari, que no vol dir uniforme, que existeix plena determinació per assolir-la".

El màxim responsable de l'AMI, ha reconegut que l'últim any ha sigut molt dur per l'entitat i els seus membres, i s'ha referit a "l'embat judicial" que han hagut d'afrontar i que encara segueix obert. "Aquesta setmana havíem de tenir les primeres sentencies del TSJC sobre les quotes a l'AMI", ha recordat el president, que ha dit que per ara no en tenen cap notícia.

El que sí que els consta, ha assenyalat Cervera, és que últimament diversos alcaldes, sobretot del Baix Llobregat i també el de Mongat, han estat citats a declarar per l'1-O. "Hem d'esperar i estar atents per veure si això es repeteix arreu del territori", ha considerat. També ha lamentat que la petició que l'entitat va fer perquè s'arxivessin les investigacions contra els batlles que van donar suport a l'1-O ja hagi obtingut una primera resposta negativa per part d'un fiscal de Palafurgell. "És una mostra de la manera arbitrària de funcionar de la justícia espanyola", considera.