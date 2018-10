L'ANC i Òmnium aposten perquè els independentistes no donin suport als pressupostos de Pedro Sánchez

L'ANC i Òmnium aposten perquè els partits independentistes amb representació al Congrés dels Diputats -JxCat i ERC- no donin suport als pressupostos que planteja el president espanyol, Pedro Sánchez. La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ho ha defensat així en una entrevista a TV3: "Som una minoria nacional i en alguns moments podem ser minoria de bloqueig. Per tant, 'no' als pressupostos si no s'atura la repressió política i no es reconeix el dret a l'autodeterminació". En la mateixa línia, el president d'Òmniun, Marcel Mauri, ha assegurat que veu "gairebé pornogràfic" que es parli de donar suport als pressupostos de l'Estat en una situació "d'excepcionalitat" en què no es garanteixen els drets democràtics.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que no es podran aprovar els pressupostos de l'Estat si la condició és l'alliberament dels presos. En una entrevista a la SER, Iceta ha afegit que en un estat de dret amb separació de poders és "absurd" condicionar una decisió política amb una que és del món judicial. D'altra banda, ha considerat que aprovar els comptes no seria difícil si ERC i el PDECat només parlessin del contingut dels pressupostos. "Són bons per la classe treballadora i per Catalunya. Però no parlem només d’això, han volgut relacionar-ho amb decisions fetes als tribunals", ha afegit. "M'atreveixo a dir que si només estiguéssim parlant dels pressupostos, no hi hauria cap mena de dubte que tindríem el suport com amb la moció de censura perquè són bons per a la classe treballadora i són bons per a Catalunya" ha considerat Iceta. "No es pot dir: només voto els pressupostos si els presos estan al carrer; li estàs demanant una cosa al govern que no està a les seves mans", ha argumentat. Segons Iceta, el govern espanyol pot indicar a la fiscalia, però no dir-li a un fiscal d'un cas concret que ha de fer una cosa perquè li interessi a l'executiu. Un any d'empresonament dels Jordis

Un any després que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart entressin a la presó de Soto del Real, els dirigents de l'ANC i Òmnium admeten que els partits independentistes no tenen un full de ruta comú i demanen una "estratègia compartida" per tal de fer avançar la República. Fa unes setmanes, l'ANC va llançar un ultimàtum al Govern per avisar-lo que, si no estableixen una estratègia per implementar la República abans del 21 de desembre, retiraran el suport a l'executiu català. "Si no ho fan, canviarà l'orientació de les nostres mobilitzacions", ha advertit la presidenta de l'Assemblea.

"No sé si és una qüestió d'ultimàtums o no, però el sobiranisme no pot esperar més sense tenir una estratègia clara per avançar tots plegats", ha afirmat Mauri. De fet, tant Mauri com Paluzie han censurat les discrepàncies que la setmana passada van exhibir JxCat i ERC en relació a la suspensió dels diputats processats per rebel·lió. "A Òmnium ens preocupa que un tribunal pugui decidir les majories d'un Parlament, un fet que busca la divisió del sobiranisme. La majoria independentista no hauria de caure en aquest parany", ha sentenciat Mauri.

Precisament sobre aquesta qüestió, Paluzie ha explicat que aquest dilluns van presentar el recurs d'empara al Tribunal Constitucional que van anunciar la setmana passada , perquè asseguren que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha vulnerat els drets dels electors suspenent els diputats elegits a les eleccions del 21 de desembre de l'any passat. "Hem vist vulnerats els nostres drets com a ciutadans i ahir vam presentar un recurs d'empara al TC. Som 34 ciutadans. Si inadmeten aquest recurs, tenim la porta oberta a denunciar el nostre dret com a electors a l'ONU", ha afirmat.

Mobilitzacions en tot el territori

El dia que fa un any que els Jordis van ser empresonats, els dos dirigents de les entitats sobiranistes han assegurat que el 16 d'octubre de l'any passat va suposar "un xoc molt important". Ara bé, tots dos coincideixen que la presó pels líders de l'ANC i Òmnium també va suposar fer veure que l'estat espanyol "no té límits i està disposat a tot" per frenar la independència de Catalunya. "Va ser un salt qualitatiu en la repressió de l'estat espanyol", ha afirmat Paluzie. Per la seva banda, Mauri ha posat en valor, a més, que davant d'aquesta situació "d'injustícia" "la ciutadania tampoc es posa límits" i continua sortint al carrer. De fet, per aquest vespre hi ha una mobilització convocada a la plaça Catalunya de Barcelona i davant dels ajuntaments de tot el territori.