Albert Rivera i la necessitat de no quedar com un tou davant Arcadi Espada

L’escena és de fa una setmana: Arcadi Espada, just abans d’erigir-se en heroi dels retiradors de llaços, interrogava Albert Rivera a Onda Cero: “¿Vostè retirarà llaços grocs?” Rivera fugia d’estudi i, com qualsevol polític, responia amb un argumentari insuls sense atendre la pregunta. Espada insistia, fins que Rivera va dir: “No tindria sentit que ho féssim nosaltres”. Se’n va fer ressò, des d’ El Mundo, la periodista i dirigent de la FAES Cayetana Álvarez de Toledo, que opinava que les declaracions de Rivera li recordaven “els moments més flàccids” de Mariano Rajoy.

El líder de Ciutadans, acostumat a ser l’heroi de la dreta més dura davant un Rajoy tou, l’ariet dels crítics del PP, no pot permetre’s que un dels fundadors del partit i una de les veus més influents de la dreta qüestioni el seu compromís amb la defensa d’Espanya en plena batussa amb Pablo Casado.

Així que, lluny de relaxar els ultres, Rivera prefereix atiar el conflicte abanderant la confrontació amb un dels seus recursos preferits, el populisme. Té la imatge del dia -a diferència dels seus acòlits, Rivera no va retirar els llaços encaputxat-, deixa que Pablo Casado es quedi en la retòrica i tranquil·litza el sector més dur de la dreta. Què hi fa si pel mig dona ales als qui, amb l’excusa dels llaços grocs, opten per la violència.

Rivera completa amb la retirada del símbol pels presos una setmana que va començar amb la utilització barroera d’una agressió que encara deixa moltes ombres; va continuar amb l’intent de convertir una baralla a València en una altra agressió independentista, que es va demostrar falsa, i acaba amb una acció que, paradoxalment, demostra el principal argument de Rivera: ni ell ni Arrimadas van tenir problemes per retirar els llaços ni van ser identificats pels Mossos.

On hi va haver imatges de violència va ser, precisament, a la manifestació convocada per Ciutadans. N’hi va haver almenys una (clarament per motius polítics) contra un periodista. ¿Ciutadans denunciarà l’agressor per delicte d’odi? ¿Ciutadans parlarà de “totalitarisme”, com quan ha sigut al revés? Rivera incendia el carrer i observa els efectes amb la tranquil·litat que Espada i companyia respiraran satisfets.