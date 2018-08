Albert Rivera fa una setmana sobre retirar llaços grocs: "No tindria gaire sentit que ho féssim nosaltres"

Albert Rivera ha canviat d'opinió. Fa una setmana assegurava al programa 'Más de uno' d'Onda Cero, que retirar llaços grocs no era cosa seva. "No tindria gaire sentit que ho féssim nosaltres", va respondre quan el presentador li va preguntar si havia retirat algun llaç. Fins aquella data, segons Rivera, no ho havia fet. "Ho estan fent alguns companys", deia, i assegurava que la responsabilitat de retirar-los era cosa de l'Estat.

Els "Mossos d'Esquadra, la policia local, o aquells que netegen", segons el dirigent taronja, eren els que haurien de retirar llaços. "Jo demano empara a Espanya", deia Rivera i tornava a repetir que l'Estat tenia el paper d'implicar-se en la retirada dels símbols independentistes de l'espai públic.

El presentador li va tornar a insistir: "El partit que vostè lidera crida als ciutadans a retirar llaços. A la fiscal ja li sembla bé que un partit faci una crida a retirar-los, per què el seu líder no ho fa?". I Rivera va respondre: "Jo em dedico a altres coses, no a retirar llaços grocs". El president de Ciutadans va argumentar la seva postura referint-se a un cas balear. Quan recentment va anar a Mercadal (Menorca) a fer unes conferències, el lloc es va omplir de llaços. Rivera va explicar que l'ajuntament els va retirar: "Era a les Balears i allà els ajuntaments no són separatistes".

Han passat 7 dies des de que Rivera negués la necessitat que ell participés en la campanya de retirada de llaços grocs que el seu partit impulsa des d'aquest estiu. Aquest dijous, Inés Arrimadas i ell han anat a Alella per sumar-s'hi en primera persona.