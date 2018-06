El gendre d'Àngel Ros serà el nou subdelegat del govern espanyol a Lleida

El gendre de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, serà el nou subdelegat del govern espanyol a Lleida, segons ha avançat aquest dissabte el diari 'Segre'. José Crespín és l'actual cap de gabinet d'alcaldia de Ros i rellevarà la fins ara subdelegada Inma Manso un cop el nomeni la delegada del govern espanyol a Catalunya, la lleidatana Teresa Cunillera.

Fonts del partit no confirmen ni desmenteixen la informació, asseguren que és una filtració i que dilluns els nomenaments dels subdelegats ja seran oficials. Crespín, que també és secretari d'organització de la federació provincial del PSC, és llicenciat en publicitat i relacions públiques a la UAB i té plaça de funcionari de nivell A a la Diputació de Barcelona. Treballa a l'Ajuntament de Lleida des de fa set anys, quan l'alcalde el va elegir com a cap de gabinet després de les eleccions municipals del 2011.

El mes de març passat, Crespín es va veure immers en una polèmica quan el grup municipal d'ERC va demanar-ne el cessament i el de la Crida la reprovació perquè l'acusaven d'haver empès una manifestant que es va concentrar davant el Museu de Lleida per protestar contra la posició política d'Àngel Ros en l'acte d'inauguració de l'exposició 'Presos polítics a l'Espanya contemporània'.

Un cop s'ha publicat la informació, ja hi ha hagut reaccions de protesta a les xarxes de representants d'aquestes formacions. El regidor de la Crida-CUP a Lleida Pau Juvillà ha escrit en un tuit: "No es pot entendre aquest nomenament, entre d'altres, sense el context polític a la Paeria amb el tripartit del 155 i la posició del paer en cap l'1-O".

La diputada d'ERC al Parlament per Lleida Gemma Espigares ha piulat: "Sabíem que @PSOE no era una bona opció, però tampoc cal que ens doneu la raó tan de pressa! A Lleida no només no cesseu els qui agredeixen companyes, sinó que els premieu? Denunciem-ho".