José Antonio Pérez Tapias estripa el carnet del PSOE: "'Socialista' es diu de moltes maneres"

L'exdiputat del PSOE al Congrés José Antonio Pérez Tapias ha estripat el carnet, tal com ha anunciat ell mateix a través de Twitter. "He escrit a Pedro Sánchez per desitjar-li un bon 2018 i per comunicar-li la meva decisió, meditada durant molt temps, de demanar la baixa del partit". Amb aquest missatge és com ha fet pública la notícia, que ha acompanyat d'una última frase: "'Socialista' es diu de moltes maneres".

REINICIANDO... FINAL DE ETAPA, COMIENZO DE OTRA.

Sobre mi baja en el PSOE.

He escrito a Pedro Sánchez, además de para felicitarle el recién estrenado 2018, para comunicarle mi decisión, largo tiempo pensada, de pedir la baja en el Partido. "Socialista" se dice de muchas maneras pic.twitter.com/RgYMq57XyR — JA Pérez Tapias (@japtapias) 3 de enero de 2018

Pérez Tapias es va afiliar al PSOE el 1993 i va ser portaveu del corrent Esquerra Socialista abans d'ocupar càrrecs públics com el de delegat de Cultura de la Junta d'Andalusia a la província de Granada entre el 2004 i el 2006. Va renunciar-hi en ser escollit diputat al Congrés en l'última legislatura de govern socialista amb José Luis Rodríguez Zapatero com a president (2007-2011). Actualment és degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada.

En l'àmbit orgànic, Pérez Tapias va intentar discutir la secretaria general del partit a Pedro Sánchez i Eduardo Madina el 2014 i, després, en la lluita de Sánchez amb Susana Díaz per pilotar el PSOE, va donar suport actiu a l'actual líder socialista. L'exdiputat andalús també va fer acte de presència en l'assemblea constituent de Podem el 2014.

Tot i que no n'ha explicat públicament els motius, la baixa de Pérez Tapias arriba després que el PSOE hagi donat suport a Mariano Rajoy amb la liquidació de l'autogovern de Catalunya. Fonts del partit han apuntat a l'ARA que "respecten la decisió" i posen en relleu la "lleialtat, compromís i exemple" que ha "demostrat al llarg de la seva militància". "Li desitgem sort i li fem arribar la disposició a seguir col·laborant plegats perquè hi hagi un canvi de govern liderat per l'esquerra que representa el PSOE", han afegit.