Aragonès obre els contactes amb els grups per a la negociació dels pressupostos

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, iniciarà aquest mateix dimecres els contactes amb els grups polítics del Parlament per començar a parlar dels pressupostos per a l'any 2019, segons han revelat fonts del Govern.

Aragonès té previst trobar-se aquesta mateixa tarda amb els representants dels Comuns i del PP, i en els pròxims dies anirà trobant-se amb els representants de la resta de forces parlamentàries.

En el decurs d'un dinar amb empresaris organitzat per la Cambra de Comerç, Pere Aragonès s'ha mostrat convençut que obtindrà els suports polítics suficients per aprovar els comptes i que puguin entrar en vigor a inicis d'any. "Tindrem pressupostos, segur que som capaços de posar les necessitats del país per sobre de la lluita partidista de regat curt", ha reblat Pere Aragonès.

No obstant això, el vicepresident ha indicat que els comptes estaran molt condicionats pel resultat de la reunió de la comissió mixta d'afers econòmics Estat-Generalitat del pròxim dia 25. Aquesta reunió pot tenir un impacte directe en els ingressos, ja que s'abordaran temes com ara la flexibilització de la regla de despesa, del límit de dèficit i la reclamació per part del Govern de més de 7.000 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut, del finançament dels Mossos d'Esquadra i la llei de dependència, entre d'altres.

Pressupostos de l'Estat

Pere Aragonès, davant els empresaris, no ha volgut defugir de la política, especialment quan li han preguntat si el seu partit (ERC) donarà suport als pressupostos de l'Estat. "Seria contradictori amb presos i exiliats processats per rebel·lió donar suport als pressupostos", ha indicat Aragonès, que ha afegit que "s'haurà d'avançar en les dues coses en paral·lel", ha indicat, alhora que ha dit que seria valorar molt malament la situació si no es té en compte que a Catalunya "passen coses".

Respecte a una possible pujada d'impostos per part del govern de Madrid, Aragonès ha indicat que és més prioritari lluitar contra el frau fiscal i també gravar més les rendes del capital que les del treball. També s'ha referit al model de finançament, assegurant que és difícil que es pugui modificar, i ha deixat molt clar que "l'Estat s'equivoca si creu que bescanviarem el dret a l'autodeterminació per unes dècimes de l'IRPF".

Aragonès ha valorat positivament la situació econòmica de Catalunya i el creixement per sobre de les previsions, però ha alertat sobre la necessitat de millorar els salaris. S'ha mostrat convençut que l'any que ve es baixarà del 10% de taxa d'atur i ha indicat com a eixos de la seva política la millora de la governança, la millora de les condicions de treball i afavorir la cultura del risc i la inversió i, en aquest sentit, ha dit que l'Institut Català de Finances ha d'assolir el paper de banca pública d'inversió que lideri les inversions estratègiques, com les del pla Juncker.