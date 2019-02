Arrimadas acusa Adam Majó d'haver militat a Terra Lliure i ell la desmenteix

"El cap de l'Oficina de Drets Civils i Polítics cobra 6.000 euros i és un exmilitant de Terra Lliure". Amb aquestes paraules, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat Adam Majó de pertànyer a l'organització armada Terra Lliure, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Una acusació, però, que després ha desmentit el mateix Majó als micròfons de la ràdio pública catalana. "No he militat mai a Terra Lliure", ha afirmat.

Adam Majó és des de fa uns mesos el director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics. Anteriorment, Majó havia militat a la CUP i també al Moviment de Defensa de la Terra (MDT), una organització política de l'espai de l'esquerra independentista que es va dissoldre el 2014. "Era una organització legal que no posava bombes sinó que en rebia", ha etzibat Majó, després de desmentir la cap de l'oposició i atribuir les paraules d'Arrimadas al fet que l'òrgan que dirigeix li "desmunta el relat: a Catalunya no hi ha un problema de convivència".

Durant l'entrevista, Arrimadas ha criticat òrgans com el Consell per la República, el Comissionat del 155 i l'Oficina de Drets Civils i Polítics, que ha tornat a qualificar de "xiringuitos". La líder del partit taronja, a més, ha assegurat que el director del comissionat del 155, Pau Villòria, cobra "112.000 euros", una xifra que considera desorbitada.