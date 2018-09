Arrimadas replica a Puigdemont que "no pot estar mai" per sobre la justícia i reclama la seva suspensió com a diputat

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dimecres que l'"opinió" de Carles Puigdemont "no pot estar mai" per sobre la justícia després que l'expresident hagi dit des de Hasselt (Bèlgica) que "són els ciutadans" els que poden demanar-li deixar l'escó i que hagi remarcat que serà el Parlament el que decidirà si ha de deixar-lo o no. Arrimadas li ha recordat que hi ha una resolució judicial que diu "clarament" que s'han de suspendre els diputats acusats per rebel·lió.

La cap de l'oposició ha insistit que l'expresident "no està per sobre la resta dels ciutadans" i ha subratllat que en una democràcia "el que val és el que diu la justícia i no el que diu Puigdemont des de Brussel·les o des del lloc on estigui fugit de la justícia". Arrimadas també s'ha referit a les declaracions que ha fet la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, a l'ACN, on ha dit que demana una mobilització "com la del 3-O" si hi ha una sentència condemnatòria dels líders i activistes polítics empresonats. "Respecto les declaracions de les famílies de les persones que són a la presó", s'ha limitat a dir.

Sense vincular-ho a les declaracions de Bonet, la líder de Cs ha qualificat d'"irresponsable" el president Torra per fer "cada dia" la crida "per escalfar els carrers" en relació amb la "marxa pels drets socials i nacionals de Catalunya". "És l'única cosa que saben fer perquè no saben ni governar ni tenen projecte de res", ha etzibat. En aquest sentit, Arrimadas considera "increïble" que amb la realitat social que hi ha a Catalunya, segons ha dit, "l'única prioritat de Torra sigui escalfar el carrer". "Que es preocupi més per la pobresa, l'ocupació i els problemes de la gent", ha aclamat.

Finalment, pel que fa a les relacions de diàleg entre els governs català i espanyol, Arrimadas ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i ha lamentat que les polítiques del govern d'Espanya "les hagi de dictar un senyor que l'única obsessió que té és separar Catalunya de la resta d'Espanya". "El que em preocupa és que el president espanyol estigui en mans dels senyors Torra i Rufián", ha criticat. La líder de Cs ha reclamat la necessitat d'un govern espanyol "que estigui pensant com reformar Espanya, com liderar canvis no només en aquest país sinó també a escala europea".