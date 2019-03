El salt d’Artadi i Borràs força Torra a fer canvis al Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, haurà d’afrontar en els pròxims dies una nova crisi de govern. L’anunci ahir de les candidatures de JxCat a les eleccions espanyoles, el 28 d’abril, i a l’Ajuntament de Barcelona, el 26 de maig, va confirmar la sortida de l’executiu català de la consellera de Cultura, Laura Borràs (número 2 al Congrés), i de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi (número 2 a la capital catalana). En el cas de la segona, la seva marxa del Palau de la Generalitat, camí de l’altre extrem de la plaça Sant Jaume, era un secret de domini públic que es va fer oficial ahir, mentre que en el cas de Borràs el salt a Madrid s’ha gestat en els últims dies. Són dos moviments que obligaran Torra a abordar a partir de demà la successió de dos puntals del seu govern.

En el cas de la conselleria de la Presidència, el relleu serà amb tota probabilitat Meritxell Budó, molt pròxima a Jordi Turull. El nom de l’alcaldessa de la Garriga i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona s’ha imposat en unes travesses en què, des que a principis d’any es va obrir la possibilitat que Artadi marxés a l’Ajuntament, han sonat també el conseller de Territori, Damià Calvet; la consellera d’Empresa, Àngels Chacón; i fins i tot la mateixa Laura Borràs, que ara farà les maletes per anar al Congrés. En el cas de la consellera de Cultura, el nom del seu relleu encara no està clar, però hauria de ser una dona si es vol mantenir la paritat dins l’executiu sense haver de fer un canvi de carteres més gran.

En la roda de premsa d’ahir per anunciar les candidatures de JxCat per al 28-A i el 26-M, tant Borràs com Artadi es van mostrar “il·lusionades” amb els nous reptes que encaren, i van explicar que el seu adeu s’ha gestat en permanent contacte tant amb l’expresident Carles Puigdemont com amb Quim Torra. Totes dues van posar-se, de fet, a disposició de l’ara president de la Generalitat per ajudar-lo a pensar els noms que les hauran de rellevar i, tot i remarcar que l’última paraula serà sempre del cap de l’executiu català, van apuntar que serà una decisió col·legiada en què també hauran de participar Puigdemont i “els consellers legítims de la Presidència i Cultura, Jordi Turull i Lluís Puig”. Sense posar-se una data límit abans de marxar, Artadi i Borràs van apuntar que es donen uns dies per poder fer “un traspàs ben fet i ajudar de la millor manera la Generalitat”.

Més canvis en el futur?

L’adeu d’Artadi i Borràs, doncs, obligarà Torra a fer canvis a l’executiu. No serà el primer cop. Al mes de novembre el president de la Generalitat ja va haver de nomenar Alfred Bosch conseller d’Exteriors, després que el titular del departament fins aleshores, Ernest Maragall, deixés el Govern per ser el candidat d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona. De fet, els canvis a Presidència i Cultura podrien no ser els últims que hagi d’afrontar Torra, ja que sobre la taula també hi ha l’opció que la consellera de Justícia, Ester Capella, segueixi els passos de Maragall i sigui la dos d’ERC per Barcelona. Si es confirma, Torra haurà hagut de canviar quatre consellers en menys d’un any.