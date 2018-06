L'Audiència Nacional rectifica i rebaixa de 13 a 10 anys la pena a un dels joves d'Altsasu

L'Audiència Nacional ha rebaixat de 13 a 10 anys de presó la pena que va imposar a Iñaki Abad, un dels vuit joves acusats d'agredir dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu el 2016, en admetre que el va condemnar per error a més anys de presó dels que establia la sentència.

Segons la interlocutòria d'aclariment, a la qual ha tingut accés Efe, la secció primera de la sala penal reconeix que en la fonamentació jurídica de la sentència va assenyalar que s'havia d'imposar una pena de 2 anys de presó per cadascun dels tres delictes de lesions als quals va ser condemnat Abad, si bé finalment el va condemnar a 3 anys de presó per cadascun.

Per això, la sala ha estimat l'aclariment sol·licitat per la defensa d'Abad i li ha rebaixat un any per cada delicte, de manera que, al costat dels 3 anys als quals va ser condemnat per atemptat als agents de l'autoritat amb l'agreujant d'abús de superioritat i discriminació, li imposa finalment una pena de 10 anys, 3 menys que l'anterior.

Fins a quatre errors en la sentència

La condemna d'Abad no és l'únic aspecte que el tribunal rectifica en la seva interlocutòria, ja que en total reconeix fins a quatre errors en la sentència dictada l'1 de juny passat, que va condemnar els vuit acusats a penes de 2 a 13 anys de presó, però no per delictes de terrorisme, com sol·licitava la fiscalia.

El tribunal admet també errors materials en els antecedents de fet de la seva resolució i corregeix en concret la part de la sentència en la qual s'exposa la petició final efectuada per la fiscalia per a Abad, en què es recollia un delicte més de lesions del que el fiscal li atribuïa.

També reconeix que la sentència va eludir cap referència al fet que l'acusació particular que representava María José, la parella del tinent de la Guàrdia Civil agredit, no va formular acusació contra Iñaki Abad, de manera que, assenyala, "és procedent rectificar aquest error".

Finalment, admet un quart error, en aquest cas mecanogràfic, en referència al cognom d'un dels acusats.

Segons assenyala la interlocutòria, tots aquests errors són rectificats en virtut del que recullen la llei orgànica del poder judicial i la llei d'enjudiciament criminal, que estableixen que "els tribunals no poden variar les resolucions judicials que pronunciïn després de ser signades, però sí aclarir algun concepte o rectificar qualsevol error material que continguin".

Després de la sentència condemnatòria de l'Audiència Nacional, que no va veure terrorisme en l'agressió, a diferència del fiscal, el ministeri públic va presentar la setmana passada un recurs davant la sala d'apel·lacions en què insistia que els fets tenen caràcter terrorista.