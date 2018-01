Relleu entre catalans a la Moncloa: Ayllón substitueix Moragas com a cap de gabinet de Rajoy

Mariano Rajoy ja té, finalment, cap de gabinet. Després d'un mes amb la plaça vacant arran de la marxa, per sorpresa, de Jorge Moragas després d'uns resultats desastrosos el 21-D, la Moncloa ha comunicat aquest dimarts que l'actual secretari d'estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, assumirà el càrrec. El relleu es fa, doncs, entre dos catalans, ja que tots dos han nascut a Barcelona.

Amb la decisió, l'equip de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, es fa fort al voltant de Rajoy. Ayllón treballa habitualment amb la número dos de l'executiu i és la via de comunicació directa amb el Congrés i el Senat. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (UB), ha treballat a La Caixa i va començar la seva carrera política sent president de Noves Generacions del PP a Catalunya i secretari nacional de comunicació del Partit Popular.

Igual que Moragas, que va entrar molt jove al govern espanyol -el va descobrir José María Aznar a la Moncloa quan feia poc que s'havia tret la carrera de diplomàtic-, Ayllón va entrar a l'executiu espanyol amb 40 anys. Era el 2011 quan va ser ja nomenat secretari d'estat de Relacions amb les Corts, un càrrec que no ha abandonat fins llavors i ara queda en l'aire per qui serà substituït en assumir la nova funció.

En declaracions als passadissos del Congrés ha assegurat que "és un orgull tenir aquesta responsabilitat" i que es tingui en compte la feina que ha fet com a secretari d'Estat de relacions amb les Corts, que ha servit per "coordinar" els grups parlamentaris amb les diferents àrees del govern espanyol. Ara busca "estar a la l'alçada" i ha assegurat que "en les properes setmanes" es buscarà un relleu per al seu càrrec.

Moragas va anunciar que deixava el càrrec just un dia després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. El fins llavors cap de gabinet de Rajoy va desvincular-ho del tot dels resultats de les catalanes i va assegurar que havia pres la decisió feia més d'un any, per mudar-se amb tota la família a Nova York, on des d'aquest gener és ambaixador d'Espanya a l'ONU. El cert, però, és que Rajoy ha tardat un mes en trobar substitut, tot i tractar-se, segons Moragas, d'una decisió presa des de fa un any.