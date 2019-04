El Borrell més moderat (en públic i en privat) entra fugaçment en campanya

Josep Borrell arriba al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona amb posat tranquil, preludi del que serà la seva intervenció. Mentre Meritxell Batet, Jaume Collboni i Javi López es dirigeixen al faristol, el ministre s'apropa als periodistes, que esperen a que comenci l'acte asseguts a terra, i se'ls mira somrient: "Als nostres temps, això es deia 'sentada'", deixa anar, i recula fins al punt on s'alineen els candidats socialistes. L'espontaneïtat inicial no es correspondrà amb les declaracions posteriors, prou mesurades per no sortir del guió amb algun dels estirabots que, en altres campanyes, l'han fet protagonista de la polèmica i els titulars destacats.

Aquest és el primer i, de moment, únic acte de campanya del PSC en què participarà qui fa un any i pocs mesos va cridar a "desinfectar" les "ferides" provocades per l'independentisme. I aquest cop, a més, no carrega contra el Procés, al qual només s'hi refereix de manera velada parlant dels "temps d'incertesa" que s'han viscut a Catalunya. Tota l'atenció mediàtica (i la de l'equip de campanya socialista) està centrada sobre ell, a l'espera d'algun eventual exabrupte que pugui trencar la moderada campanya del PSC, però aquest no arriba.

Receptor de totes les preguntes -només se'n permeten quatre-, en la meitat cedeix la resposta a la candidata i també ministra Batet, que li agraeix tot el que ha fet per "tornar a recuperar prestigi internacional del país". "Vaja, què he fet?", respon irònic quan un periodista el torna a interpel·lar, i l'únic moment en què ofereix una novetat en el discurs oficial és per llançar el primer dard dels socialistes catalans a Podem en aquesta campanya. "Proposen una espècie d'autodeterminació per a tothom que no té cap mena de suport a Espanya", diu, augurant una fuga de vots dels comuns cap al PSC. I fins aquí.

La moderació demostrada en públic és la mateixa que poca estona abans havia ofert en privat. En un dinar amb una setantena de cònsols a l'hotel Grand Marina ha evitat parlar de política, segons confirmen a l'ARA fonts del cos consular. "Sorprenentment no ha volgut parlat de política, i així ho ha dit en arribar [...] Ni ha anomenat el tema de Catalunya, ni la independència ni els presos", expliquen aquestes fonts, i afegeixen que el to del ministre que va aprofundir en la "caça de bruixes" del PP al cos consular ha estat "cordial" i "proper" en tot moment.

Segons aquestes fonts, Borrell s'ha volgut reunir amb els cònsols per primer cop des que va arribar al càrrec per explicar-los que, com que ara és el candidat del PSOE a les europees, haurà de deixar el ministeri. Aquesta espècie de "comiat avançat", expliquen, ha anat acompanyat d'un dinar "'light'" d'amanida, salmó, pastís tatin i cafès. 'Light' com la seva fugaç aparició en campanya. La versió oficial del PSC és que l'agenda de ministre de Borrell és tan intensa que impossibilita una major participació en els mítings per al 28-A. Altres fonts socialistes, però, tenen una altra teoria, basada en la necessitat de no cometre errors per consolidar els bons resultats que els auguren les enquestes: "Busquem un perfil baix, i això amb Borrell és impossible".