CCOO i UGT es reuniran avui amb Torrent per tractar la formació d'un "front comú" per les llibertats

Arran la declaració institucional que ahir diumenge va fer el President del Parlament, Roger Torrent, que va fer una crida a la creació d'un "front comú" per les llibertats, aquesta tarda els secretaris generals de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, es reuniran amb Torrent.

La reunió es farà a partir de les 16.30 hores, i des dels sindicats afirmen que "hi ha la voluntat de treballar, al costat del conjunt de la societat civil, per superar el caràcter d’excepcionalitat que viuen ara les institucions catalanes".

El sindicat CCOO ha emès un comunicat en què afirma que se sent "interpel·lat" per la crida de Torrent. "Volem contribuir a bastir espais amplis de la societat civil per treballar en una sortida de concertació que superi el caràcter d’excepcionalitat que viuen les institucions catalanes, construint de nou l'autogovern", assegura el sindicat, que també exigeix la "llibertat immediata" dels 'presos polítics'.

D'altra banda, ha demanat a les forces polítiques que "estiguin a l'altura de la responsabilitat que la ciutadania els ha encomanat i generin les condicions perquè el diàleg inclusiu i transversal sigui possible" i perquè "recuperin amb urgència el control de les institucions catalanes".

Per això, crida a la investidura d'un candidat de consens i a la formació d'un govern "amb suport ampli que doni a la societat catalana la possibilitat d'abordar els problemes socials i polítics que patim".

El sindicat afirma que seguirà en contacte amb els forces polítiques socials per "treballar sense defallir en la ferma voluntat de construir consensos que trenquin la política de blocs i sumin la pluralitat i la diversitat de la societat catalana". "No hi ha alternativa a no buscar alternatives", conclou.