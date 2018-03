Carrizosa, sobre el fet que la defensa de Sànchez no recorri avui al TEDH: "Han evitat el més espantós dels ridículs"

La defensa de Jordi Sànchez vol esgotar totes les vies espanyoles abans de recórrer a instàncies internacionals. Canvia, així, d'estratègia judicial, després que la setmana passada anunciés que recorreria al Tribunal Europeu de Drets Humans quan el jutge Pablo Llarena va denegar a Sànchez el permís penitenciari per assistir al debat d'investidura. Roger Torrent havia previst el ple per a aquest dilluns, però divendres el va ajornar un cop més. Aquest gir de guió, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, creu que demostra que l'independentisme "ha intentat evitar el més espantós dels ridículs".

"La normativa espanyola i europea estableix que abans de recórrer a instàncies internacionals s'han d'esgotar les vides jurisdiccionals en el país d'origen", ha justificat Carrizosa en una entrevista a RNE. En aquest sentit, el diputat de Ciutadans ha tornat a demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que proposi un altre candidat que pugui ser investit i que "se sotmeti al marc legal i jurídic espanyol" per evitar unes noves eleccions. El grup parlamentari de Ciutadans es reuneix aquest matí per decidir si presenten un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per exigir a Torrent que faci córrer el rellotge i desbloquegi la situació política actual.

Després de la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona organitzada per l'ANC, Carrizosa ha reiterat que l'independentisme perd força i creu que el fet que Òmnium no estigués al capdavant de la mobilització independentista d'ahir és un "símptoma de la divisió absoluta de l'independentisme". Així, ha burxat en el fet que la proposta de JxCat i ERC no tingui el suport de la CUP i ha reiterat que ni els republicans ni els cupaires no volen Jordi Sànchez com a candidat, sinó que són "directrius imposades des de Brussel·les". Amb tot, el portaveu de Ciutadans al Parlament considera que la situació de "bloqueig" que viu la política catalana no és fruit de l'aplicació de l'article 155, sinó de l'actuació "del president del Parlament, Roger Torrent".