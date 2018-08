Casado reclama a Sánchez una "repercussió jurídica" contra Torra

Pablo Casado hi torna. El líder del PP ha replicat a la vicepresidenta espanyola que cal una "repercussió jurídica" per les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre "atacar l'Estat". Carmen Calvo va qualificar ahir diumenge "d'inacceptable" la frase de Torra, però va assegurar que amb paraules "no s'atacava l'Estat". Per a Casado, en canvi, "els pitjors moments de confrontació comencen amb frases" i per això ha demanat una resposta jurídica a l'estat espanyol. A diferència de Ciutadans, s'absté encara de demanar per enèsim cop al govern espanyol que torni a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, però sí que ha exigit a la Moncloa que detalli la resposta jurídica que donarà perquè, si no, demanarà que es torni a intervenir la Generalitat. "O posa fre a aquestes persones o el PP sol·licitarà l'activació del 155 al Senat", ha advertit. Un missatge recurrent des que va guanyar les primàries internes i que ja va transmetre a Sánchez quan es va reunir amb ell a la Moncloa.

"Ha de ser el govern espanyol qui contesti a les amenaces de Torra, però si això continua, així nosaltres demanarem que s'activi la Constitució i l'ordenament jurídic per no permetre cap amenaça", ha afegit en declaracions als periodistes. Menys contundent ha sigut el líder del PP català, Xavier García Albiol, que ha apuntat que encara no és el moment per aplicar de nou el 155 perquè creu que cal passar de les amenaces als fets. En declaracions a La Sexta ha estat taxatiu: "No, encara no posaria [el 155] en marxa". Ara bé, sí que ha insistit que si es torna a activar hauria de ser "més dur" que el que Mariano Rajoy va consensuar amb el PSOE i Ciutadans.

Assenyala només que no és delicte treure llaços grocs

Casado també s'ha fet ressò de les declaracions de la fiscal general del l'Estat, María José Segarra, que considera que no és delicte treure o posar llaços grocs de l'espai públic perquè ho empara la llibertat d'expressió. Tot i això, el líder del PP només ha destacat que no és delicte treure llaços grocs, en el marc de la campanya que amb Ciutadans defensen a Catalunya, i no ha recordat la proposta de canviar la llei de símbols que portaran al Congrés perquè estigui prohibit exhibir-los en l'espai públic. En aquest sentit, ha denunciat que es tolerin "agressions" a persones que treuen llaços grocs.

Sobre Franco, ha tornat a demanar al govern espanyol que miri "al futur i no al passat" i ha apel·lat al seu avi republicà per assegurar que no li agrada el Valle de los Caídos, però creu que no s'han de reobrir les ferides entre "bàndols". "Ja va haver-hi un pacte entre els dos bàndols per superar una època fosca i el pacte de la Transició es va fer amb èxit i és vigent", ha conclòs.