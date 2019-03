Casado demana, sobre el 8-M, no "col·lectivitzar" les dones: "És més fàcil portar el ramat que l'ovella sola"

El president del PP, Pablo Casado, ha apostat per arribar a un pacte d'estat contra la bretxa salarial entre homes i dones, a les quals ha demanat no "col·lectivitzar", sinó que siguin considerades de forma individual, en la setmana que s'acabarà amb la celebració divendres del Dia Internacional de la Dona. Davant les mobilitzacions per aquesta data, ha dit que les dones del seu partit podran fer "el que vulguin, com sempre". En aquest context, Pablo Casado ha insistit que no es tracti les dones com un col·lectiu uniforme i, citant Pío Baroja, ha apuntat que "és més fàcil portar el ramat que l'ovella sola".

A més, ha dit que el 8-M servirà per "intentar enfrontar" homes i dones i etiquetar les dones "per partits". "Cada dona és diferent i única, com cada home és diferent i únic", ha afegit.

"Està molt bé que ens declarem tots feministes, però sense col·lectivitzar i sense mentir ni fer demagògia", ha dit Casado en un esmorzar informatiu de Nueva Economia Fórum, recollit per Europa Press. El dirigent popular ha assegurat que aquesta bretxa afecta les mares més que les dones, i ha apuntat que a Espanya és més petita que la mitjana europea, un 14% enfront del 17%, però que "hi continua havent empresaris que discriminen", cosa que s'ha d'eradicar. L'acord entre partits hauria de servir per corregir aquesta bretxa en un termini de cinc anys.

"Demanem un pacte d'estat per acabar amb la bretxa salarial a Espanya, ho demana el partit que va llançar el primer pacte d'estat contra la violència de gènere", ha afegit.

Fora del debat feminista, Casado ha assegurat que si governa plantejarà una "reforma severa" d'Espanya per evitar la recessió econòmica i perquè no es pugui negociar la secessió de Catalunya, i ha dit que ho farà encara que se li posi "molt difícil" acabar la legislatura.

"No vinc a perpetuar-me en el poder, aguantaré el temps que aguanti. Espanya necessita una reforma severa i algú que tingui el coratge de fer-la", ha dit, abans d'insistir que que si és president aplicarà l'article 155 de la Constitució a Catalunya, que podrà anar "acompanyat" de mesures d'intervenció sobre la seguretat, l'economia o l'educació catalana, "moltes coses que no s'han fet perquè s'estava negociant la sobirania".

El dirigent popular ha assegurat que també aposta per una "moratòria" en el traspàs de competències a les comunitats autònomes, perquè l'Estat faci una "auditoria" que permeti comprovar si es gestiona "amb rigor".