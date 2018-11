Casado adverteix que el PP "no tolerarà que Sánchez posi en perill la dignitat d'Espanya pel mandat dels colpistes"

El president del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest divendres que el PP no "tolerarà que un govern com el de Pedro Sánchez posi en perill l'estabilitat i la dignitat del Regne d'Espanya pel mandat dels independentistes colpistes". Així s'ha expressat durant un míting a Màlaga davant del secretari general del PP, Teodoro García Egea; el vicesecretari d'Organització del partit, Javier Maroto, i el president del PP a Andalusia, Juanma Moreno.

En el seu discurs, Casado ha parlat de la decisió de la Fiscalia General de l'Estat d'acusar per rebel·lió els líders del Procés, així com de la de l'Advocacia de l'Estat de descartar aquest supòsit i decantar-se pels de sedició i malversació. En aquest sentit, ha criticat Sánchez per "fer-se l'ofès quan li dèiem en seu parlamentària" que estava "tolerant i participant dels delictes que altres cometen a Catalunya", i l'ha acusat d'inacció. "Sí que hi va haver rebel·lió", ha insistit.

"Els delictes que han pogut cometre els independentistes s'estan trobant la inacció o complicitat del govern d'Espanya, que no només no fa res, sinó que a sobre entorpeix la feina de l'Advocacia de l'Estat per aconseguir que qui hagi fet una cosa malament tingui les repercussions penals que marca el Codi Penal", ha afirmat.

En aquesta línia, Casado ha apel·lat als "socialistes de bé" que estiguin "farts que el seu govern taqui els principis fundacionals del PSOE en la qüestió nacional" i els ha dit que el PP és "casa seva per defensar Espanya".