Ciutadans titlla els CDR de "comandos" i els acusa de "violència"

Les acusacions de terrorisme i rebel·lió per part de la fiscalia a una detinguda que formava part dels CDR ha forçat els partits a posicionar-se. Mentre tant els comuns com els partits independentistes han rebutjat el que consideren una "banalització del 'terrorisme'", Ciutadans ha titllat els CDR de "comando" i els ha acusat de "violència".

Davant les detencions de membres dels CDR, el portaveu del partit, Fernando De Páramo ha assegurat que "en democràcia hauríem de condemnar la violència": "L'altre dia hi va haver aquesta oportunitat al Parlament, i no es va fer". "Els mateixos partits que no condemnen la violència -ha dit referint-se a JxCat, CUP i ERC-, ni que diputats siguin declarats non grats per les seves idees, ara donen suport a aquests comandos", ha sentenciat. Com a fets "violents", de Páramo s'ha referit als "atacs a seus, agressions a càrrecs de Ciutadans i insults". Amb tot, ha rebutjat dir explícitament si considera o no aquestes accions com a terrorisme, i s'ha remès a les "decisions judicials" al respecte.

La líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, ja havia avançat aquesta postura a primera hora, a Onda Cero, quan ha qualificat de "normal" que s'hagi detingut almenys una persona dels CDR perquè assegura que "utilitzen, per suposat, violència".

En el mateix sentit, el Partit Popular ha aplaudit l'actuació de la Guàrdia Civil. El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha dit que és "molt gratificant" que la Guàrdia Civil actuï contra els CDR.