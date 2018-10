Clara Ponsatí: "La declaració d'independència va ser un brindis al sol"

Resumim l'entrevista amb l'exconsellera Clara Ponsatí a 'El suplement' amb les frases més destacades:

1."La meva vida té una aparença de normalitat, però no és normal. És difícil pensar amb normalitat; la situació de Catalunya continua sent extremadament difícil".

2. "Estic absolutament convençuda que tornaré a trepitjar Catalunya. Em resulta impossible pensar que la situació de paràlisi política es mantingui".

3. "No em penedeixo d'haver contribuït a fer possible l'1-O".

4. "El Tribunal Suprem espanyol és una caricatura".

5. "Espero que en deu anys Catalunya sigui una república independent".

6. "Crec que l'independentisme ha perdut la innocència, i potser és una fase que havíem de passar".

7. "Aquest any ens ha servit per entendre que podem resistir, i crec que és molt important".

8. "Tenir gent a la presó és una ignomínia inaguantable".

9. "No estàvem en condicions de portar la proclamació de la República a la pràctica".

10. "La proclamació de la República va ser una mica un accident, el president havia decidit convocar eleccions".

11. "Dir-ne «declaració d'independència» és una mica exagerat, va ser un brindis al sol".

12. "Les reaccions d'ERC i les negociacions sobre si s'avançava el 155 van portar el president a no fer la convocatòria d'eleccions".

13. "Estem molt acostumats a sentir discursos que no diuen res; jo crec que la situació política del nostre país es prou greu perquè la tractem amb rigor".

14. "Aquí soc una ciutadana europea lliure, però l'ordre l'extradició es podria activar en qualsevol moment".

15. "Vaig tenir clar que volia tornar a aquesta feina l'1 d'octubre a la tarda".

16. "No hi havia majoria per fer el que semblava que anaven a fer, investir un president que està exiliat a Bèlgica".

18. "No hem exercit mai la via unilateral. Aquell dia la majoria independentista no va fer el que havia dit que faria".

17. "L'independentisme s'ha de preparar perquè hi haurà eleccions, però ningú hi està preparat".

18. "La idea que els parlamentaris catalans s'asseguin a negociar partides pressupostàries tenint presos polítics és insòlita".

19. "Amb un Parlament que tingui un mandat més clar podrem parlar més clarament amb la ciutadania".

20. "No sé a quina llista podria anar. No crec que torni a haver-hi una llista de Junts per Catalunya, i la Crida està molt per definir. ERC i el PDECat no està clar que estiguin capacitats per oferir el que m'agradaria votar en unes eleccions. No m'ho ofereix ningú. L'independentisme necessita noves idees".