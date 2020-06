De los Cobos presenta un recurs contra el seu cessament davant Marlaska

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentat un recurs davant el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra la seva destitució com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, tal com ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA. Formalment el cessament el va firmar el secretari d'estat de Seguretat, Rafael Pérez, a proposta de la directora general del cos, María Gámez. Tot i que alguns experts en dret administratiu consultats per l'ARA apuntaven que no era necessari aquest pas abans d'anar als tribunals, De los Cobos ha preferit esgotar primer aquesta via, amb un recurs davant Marlaska, que és qui públicament ha defensat el cessament. Aquesta notícia arriba el mateix dia en què s'havia de debatre una moció del PP en què demana la reprovació del ministre, però es posposa a dimecres perquè s'han allargat els punts anteriors.

De los Cobos va sol·licitar un trasllat en comissió de serveis a la intervenció central d'armes i explosius a Madrid i Interior ho va acceptar, tal com va informar el ministeri. Tanmateix, De los Cobos no dona el braç a tòrcer i vol revertir la destitució, molt polèmica perquè Marlaska va amagar els motius reals inicialment, i va haver d'acabar corregint i acceptar que tenien a veure amb la causa del 8-M contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, arxivada provisionalment.

Primer el ministeri va adduir "pèrdua de confiança" sense concretar res més, després el ministre ho va atribuir a una remodelació de la cúpula de l'institut armat i, finalment, es va publicar la carta de Gámez a Pérez en què assenyalava els veritables motius: "no haver informat del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de policia judicial, amb finalitat de coneixement". Quan El Confidencial va publicar aquesta nota Marlaska va replicar que precisament es va deixar per escrit el motiu perquè De los Cobos pogués, precisament, recórrer la seva destitució. L'última versió del ministre és que la petició d'informació del ministeri tenia a veure amb la filtració de part d'un informe de la Guàrdia Civil sobre la causa judicial, perquè podia constituir un delicte de revelació de secrets. I també va fer referència a la voluntat de desmantellar la policia patriòtica creada pel PP.

La sala del contenciós-administratiu de l'Audiència Nacional ja va rebutjar revocar una destitució d'aquestes característiques ordenada per Marlaska: la de l'excap de la UCO Manuel Sánchez Corbí. En aquella ocasió el jutge Adolfo Serrano va avalar la destitució perquè Interior va argumentar que Sánchez Corbí havia ordenat als seus subordinats suspendre temporalment la seva activitat perquè s'havia esgotat la caixa de fons reservats que gestiona la secretaria d'estat de Seguretat. En el cas de De los Cobos, hi ha un antecedent que podria tenir incidència: la jutge instructora de la causa judicial del 8-M va especificar en alguna de les seves providències que habilitava la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil a obrir diligències contra Franco i especificava que el resultat de les investigacions se li havien de transmetre només a ella.