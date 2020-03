Colau tanca els 148 parcs i jardins de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que tanca els 148 parcs i jardins de la ciutat. És una de les decisions que ha pres el comitè de coordinació de l'Ajuntament en la seva reunió d'aquest matí i que es plasma en el decret d'alcaldia que ha signat l'alcaldessa per traslladar l'estat d'alarma a la ciutat. A banda, atura totes les obres públiques impulsades per l'Ajuntament que no afectin serveis essencials. El consistori també garantirà el funcionament de certs serveis essencials, com la neteja, la seguretat i els serveis socials. "No podem repetir els errors de l'anterior crisi; hem d'acompanyar les persones treballadores", ha dit Colau, que fins i tot ha insinuat que caldrien mesures per garantir els ingressos de les famílies més necessitades.

Colau ha insistit que vol mantenir i fins i tot reforçar els serveis socials: "Pensem en els més vulnerables i ens preocupem que es vegin reforçats els serveis més necessaris", ha expressat. L'Ajuntament, segons ha enumerat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, mantindrà els àpats a domicili per als 2.200 beneficiaris, deixant el menjar a la porta de casa si es tracta d'un infectat o un confinat. També habilitarà, en coordinació amb la Generalitat, una targeta moneder perquè els 33.000 nens i nenes, entre infantil i primària, que disposen de beca menjador se'n puguin continuar beneficiant. Es calcula que estarà disponible en dos o tres dies. L'Ajuntament també mantindrà oberts els equipaments per a les persones sense llar, per bé que n'han hagut de tancar un per un possible positiu. Tarafa ha explicat que n'obriran un altre amb més places properament. El consistori també continuarà atenent les dones víctimes de violència masclista i reforçarà la teleassistència per a les persones grans. "Ningú quedarà sol", ha assegurat Colau.

El tinent d'alcalde de seguretat, Albert Batlle, ha detallat els prop de 400 equipaments públics que ha tancat l'Ajuntament per prevenció, dels quals més de cent són esportius, 101 són escoles bressol, així com biblioteques, casals de gent gran i infantils... Batlle ha especificat que el Parc de Collserola no pot ser clausurat amb facilitat, i per tant ha demanat a la ciutadania que, "per civisme i responsabilitat", no hi accedeixi.

L'Ajuntament calcula que el 44% de la plantilla municipal haurà de continuar desplaçant-se per treballar, però la resta s'hauran de quedar a casa, a disposició de l'administració. Tarafa ha revelat que hi ha 6 treballadors municipals que han donat positiu pel Covid-19, i 167 més en aïllament.

L'alcaldessa s'ha mostrat satisfeta pel decret d'estat d'alarma aprovat ahir pel govern espanyol. "És una mesura que estàvem demanant els últims dies. Era necessari un marc unitari de coordinació per anar tots a l'una sense excepció", ha sostingut Colau, que ha assegurat que era el que esperava la ciutadania de les administracions. L'alcaldessa ha comparegut des de casa seva, on està confinada. Ella i cinc regidors de la ciutat es van haver de posar en quarantena després d'haver estat en contacte amb un positiu per coronavirus.

Tanquen les àrees de joc infantil i esportives de les 41 platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

651x366 Els cossos de seguretat, precintant l'accés a algunes zones de la platja de Barcelona / MANOLO GARCÍA Els cossos de seguretat, precintant l'accés a algunes zones de la platja de Barcelona / MANOLO GARCÍA

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha anunciat que s’està coordinant amb els vuit ajuntaments metropolitans del litoral per tancar les àrees de joc infantil i esportives de les platges del litoral barceloní. Les platges metropolitanes, que s'estenen al llarg dels 42 km de litoral metropolità, són 41 en total i tenen una longitud conjunta de 30 km (aproximadament uns dos milions de metres quadrats de superfície).