Creix la pressió sobre Delgado: el PP la reprovarà al Senat i Iglesias també demana que dimiteixi

Creix la pressió contra la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per les converses privades en un àpat amb l'excomissari Villarejo i el jutge Baltasar Garzón quan era fiscal de l'Audiència Nacional podrien acabar amb la seva carrera, filtrades pel nou digital Moncloa.com. Tant el govern espanyol com el PSOE continuen donant-li suport i asseguren que no cediran als "xantatges" del comissari, en presó preventiva, però creixen les veus dins de l'oposició perquè deixi el govern espanyol. A les crítiques del PP, que ja la dona per "dimitida" -en paraules de la portaveu al Congrés dels populars, Dolors Montserrat-, s'hi ha sumat ara les del líder de Podem.

En declaracions als passadissos del Congrés, Pablo Iglesias, ha afirmat que "tothom que tingui una relació afable amb un personatge de la claveguera com Villarejo ha d'apartar-se de la vida pública". "No és acceptable que en aquest país hi hagi ministres amics de personatges com Villarejo", ha afegit deixant clar que "estava sent cristal·lí". Fins aquest matí Podem es limitava a demanar a la ministra que donés explicacions i s'esperava a la seva compareixença en la comissió de Justícia del Congrés, tal i com es va comprometre ahir dilluns. Però a primera hora de la tarda ha decidit augmentar els decibels mentre Sánchez guarda silenci a l'altra banda de l'Atlàntic, on està de gira oficial per Estat Units.

En paral·lel, està previst que durant aquesta tarda el Senat reprovi a la ministra gràcies a la majoria absoluta del PP. Tot i que no estava clar si la reprovació entrés en l'ordre del dia, els populars han forçat que el debat entri just després de la sessió de control, en què justament han comparegut el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a qui Delgado va titllar de " maricón", i la ministra. Els dos s'han fos en una gran abraçada i se'ls ha pogut veure fent comentaris en to de broma.

Grande-Marlaska: "El govern està cohesionat. Una cosa són les paraules i les altres els fets"

Grande-Marlaska ha evitat donar suport explícit a la ministra de Justícia, però sí que ha assegurat fins a tres vegades que "el govern [espanyol] està cohesionat" i que "una cosa són les paraules i les altres els fets". I pels fets creu que es posa de manifest que el govern espanyol és divers i gens homòfob. A les preguntes d'un senador del PP, que censurava les declaracions "homòfobes" de la ministra, Grande-Marlaska ha tret pit de la seva "lluita contra l'homofòbia" i ha presumit d'haver fet un "pas endavant fa molts de temps" i l'ha reptat a fer el mateix en defensa de la "diversitat".