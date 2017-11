Crítiques a Ciutadans per un error gramatical al lema del seu cartell electoral: 'Ara sí votarem'

'Ara sí votarem'. Aquest és lema que va presentar aquest diumenge Ciutadans per a la seva campanya electoral de cara al 21-D i que va causar rebombori a les xarxes socials. Diversos usuaris de Twitter es van queixar que el lema tenia un error gramatical: darrere d''Ara sí' hi faltaria una coma o un 'que'.

Entre els que s'han fet ressò de l'error hi ha l'escriptor Màrius Serra i el cantautor Cesk Freixas:

Oh! La immersió lingüística ha fracassat. O bé hi falta una coma o bé hi falta un “que”! https://t.co/XIMvcBI477 — Màrius Serra (@mariusserra) 26 de noviembre de 2017

El lema de @CiutadansCs pel #21D conté un error gramatical greu: "Ara sí votarem". No se n'han adonat? O hi falta una coma, o hi falta un 'que'. https://t.co/DID4biUQ7x — Cesk Freixas 🎗️ (@ceskfreixas) 26 de noviembre de 2017

Fonts del partit han aclarit a l'ARA que han decidit presentar la frase sense la coma per "qüestions de disseny", ja que expliquen que just al costat del 'sí', on hi hauria d'anar la coma, hi ha el cor. "Per raons de disseny, ens permeten certes llicències", afirmen des del partit. Això sí, expliquen que en els tríptics que repartiran per la campanya, la coma hi apareix. El partit no es planteja repetir els cartells per afegir aquest signe de puntuació.